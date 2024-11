Ignacia Michelson y Anaís Vilches se enfrascaron en tenso round en redes por Marcianeke: «Está con lo más fácil, no con lo mejor»

Anaís Vilches e Ignacia Michelson tuvieron un tenso cruce en redes sociales por Marcianeke.

Todo comenzó después de que en medio de la dinámica de preguntas y respuestas, Michelson indicó que el cantante urbano «hace un mes él (Matías) estaba yendo a buscarme a una casa y lo tuve que echar».

En este sentido, agregó: «Él está con lo más fácil, no con lo mejor. Para que te pongan los cuernos está ella, pero para ayudarlo de verdad estoy yo. Como me aburrí y no quise nada más con él, tuvo que tener lo del alcance».

Además, Ignacia Michelson indicó que Anaís Vílches habría ejercido presión para que ella no entrara al reality Palabra de Honor. «Ella dijo a Canal 13 que cuando ella estuviera yo no podría entrar… ¿qué significa eso? Que yo le importo, que soy importante, que le hago clic en su cabeza».

Anaís Vilches le respondió a Ignacia Michelson

Anaís Vilches, actual polola de Marcianeke no tardó en responder a los dichos de Ignacia Michelson. En este sentido señaló: «Me daría vergüenza hablar de fácil, siendo que has sido la más tóxica».

Además, luego señaló: «Hablas que ayudaste al Matías y ¿en qué? ¿Llevándolo a casas de prostitutas para que te viera trabajar? O como olvidar cuando llegué a una fiesta y estabas empelotándote, y el pobre Matías atrás pasando pura vergüenza»,

En este sentido, la polola de Marcianeke también se refirió a la actual relación amorosa de Ignacia Michelson.

«Creo que tu pololito tendrá que sacarte de vacaciones también, para que no estés aburrida en casa hablando de los demás. Pobre de tu novio, como lo dejas en la mesa… parece que mi pololeo está más entretenido que el tuyo», señaló Anaís Vilches.

Frente a esto, Ignacia Michelson indicó que no necesita de un pololo para irse de vacaciones, ya que para eso trabaja.

Además, luego la modelo acusó a Anaís Vilches de haberle sido infiel al cantante urbano con Luis Mateucci.

«Qué bueno que Oriana, la queen, tuvo que decirte que le pegaste los cachos con Luis Mateucci y por eso te volviste loca adentro (del reality). Qué linda relación, es todo lo que no quería en mi vida», señaló.