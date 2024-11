Integrante de «Buenos Días a Todos» actualiza su estado de salud tras sufrir preocupante accidente: «Voy a estar unos días ausente»

En la mañana de este jueves, Leo Jeria, importante productor del matinal de TVN «Buenos Días a Todos», sufrió una caída durante la emisión del programa.

Esto generó preocupación en el equipo del espacio e incluso de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo que estaba siendo entrevista en aquel instante.

Posteriormente, el productor Leo Jeria fue llevado a la enfermería del canal. De este modo, recibió primeros auxilios.

Leo Jeria actualiza su estado de salud tras sufrir preocupante accidente

A través de sus redes sociales, Leo Jeria, productor de «Buenos Días a Todos» actualizó su estado de salud tras el accidente que sufrió.

«Hoy día sufrí un accidente cuando justo estaba el programa al aire, en vivo. Me caí en el estudio, me golpeé contra una mesa y me hice un corte en la frente. Me tuvieron que poner unos puntos, como se contó en pantalla», expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que aparece con cintillo en la cabeza.

Además, el productor de «Buenos Días a Todos» indicó: «Voy a estar unos días ausente de la pega y tengo que esperar que se sature bien todo esto de los puntos que me colocaron».

En este sentido, Leo Jeria también expresó: «Volveré pronto, un abrazo grande y son cosas que pasan en la pega cuando vas con la adrenalina que uno corre. Pero aquí estoy. Nos vemos pronto chiquillos. Abrazos».

Cabe destacar que el productor del programa matinal de TVN recibió múltiples comentarios positivos en su publicación en Instagram.

Uno de estos lo realizó María Luisa Godoy, quien expresó: «Eres lo mejor del mundo».

Por otro lado, Carla Jara le señaló: «Pucha Leito, q bueno q no fue nada grave, recupérate pronto!!!».

También te puede interesar: Mon Laferte ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa en los Latin Grammy 2024