«La generación de cristal»: Jordi Castell alzó la voz tras críticas por su polémico comentario en final de Miss Universo 2024

Durante este fin de semana, Jordi Castell estuvo en el centro de atención. Esto debido a un comentario que lanzó durante la transmisión de la final de Miss Universo 2024.

Su dicho vino después de que la chilena Emilia Dides no quedó dentro de las finalistas. En este sentido, fotógrafo indicó que la representante de mexicana podría haber clasificado por factores externos.

«Anda a saber tú si la mexicana se acostó con alguien ¿Por qué no?», indicó Jordi Castell. Cabe destacar que su comentario sorprendió a sus compañeros y generó que recibiera diversas críticas en redes sociales.

Jordi Castell alza la voz tras críticas por su comentario

En conversación con El Filtrador, el fotógrafo señaló: «No me puedo hacer cargo de la falta de humor que tenga la gente. Es evidente que un exabrupto así es una broma, de mal o buen gusto, es cuestionable».

Además, Jordi Castell también fue criticado por dichos que realizó sobre los cuerpos de las candidatas. Frente a esto, el rostro televisivo mencionó que sus comentarios se deben a que el concurso está enfocado en la belleza exterior,

«Probablemente, es un poco fuerte, pero a toda esa gente que dice que ya no se puede hablar del cuerpo de las personas, principalmente la generación de cristal, tienen que entender que si estamos hablando de un concurso de belleza, donde la belleza es estructurada y hay cánones que deben respetarse, si vemos que en ese concurso hay una candidata en Chile que tiene probabilidad de ganar (…) Yo lo lamento, pero en un concurso de belleza voy a hablar del cuerpo de las mujeres, de sus cirugías, de su ropa, peinados, porque para eso son esos concursos», indicó.

«Al que le molesta, yo lamentablemente no me puedo hacer cargo, desde todo el respeto posible, que se compren otra batalla, porque conmigo no van a poder pelear», agregó Jordi Castell.

Además, Jordi Castell descartó pedir disculpas por su comentario sobre la Miss México. «Si no les gusta, lo lamento, pero disculpas por una broma… por supuesto que no lo digo en serio ni con el ánimo de denostar a alguien. Yo para pedir disculpas por bromas no tengo ganas ni paciencia», señaló.