«La muerte no es nada»: Catalina Pulido compartió sentido mensaje a días de la partida de su hijo

Durante este domingo, la actriz Catalina Pulido compartió un sentido mensajes en redes sociales sobre su hijo Sasha Von Knorring, quien falleció el miércoles 30 de octubre.

Recordemos que Sasha estuvo por dos semanas en coma inducido en la Clínica Dávila de Recoleta, según informó Página 7.

Por otro lado, el viernes 1 de noviembre se llevó a cabo el funeral del hijo de Catalina Pulido.

Catalina Pulido compartió sentido mensaje a días de la partida de su hijo

Catalina Pulido hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una imagen de Sasha en su infancia y una foto de un texto.

«La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo», dice el inicio del texto.

Además, en la imagen que compartió Catalina Pulido también se puede leer: «Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra».

En este sentido, el texto igualmente dice: «El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?».

«Te espero. No estoy lejos, justo del otro lado del camino… Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas», finaliza el escrito que compartió Catalina Pulido.

Cabe destacar que la actriz nacional recibió múltiples mensajes de apoyo en su publicación en Instagram