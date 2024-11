«Me dijo que no la conoce»: Ingreso de nueva participante a «Palabra de Honor» desató conflicto entre Marcianeke y Anaís Vilches

En el último capítulo de «Palabra de Honor», ingresó Fernanda Figueroa, quien emitió unas declaraciones que provocaron un tenso conflicto entre Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke y su polola Anaís Vilches.

Resulta que tras ser consultada por Karla Constant y Sergio Lagos, «Fer» indicó: «Lo quiero dar todo, vengo con toda la energía, para adelante como siempre». Además, contó que conoce a Mel, Oriana y Marcianeke. «Lo había visto un par de veces», indicó con respecto al artista.

En este sentido, la revelación de Fernanda Figueroa generó una difusión entre Anaís y el cantante urbano, ya que este le había dicho que no la conocía.

Poco después, Marcianeke, con la voz quebrada, confesó: «Con un nudo en la garganta, ella (Anaís) me acaba de decir que no me quería, pero respeto su inseguridad porque yo se la provoqué», señaló.

«Pero bueno, yo aún quiero seguir viviendo una bonita experiencia con ella y seguir esforzándome para que sea así. Pero así como la he respetado desde el día uno, también me toca respetar las decisiones de ella», agregó.

De todas formas, posteriormente Anaís Vilches confesó que quiere seguir siendo dupla con Marcianeke.

Anaís Vílches se descarga con Natu Urtubias tras conflicto con Marcianeke

Después de que terminó la actividad, Anaís Vilches conversó con Natu Urtubias sobre los motivos de su enojo con Marcianeke.

«Es tan mentiroso, yo ya le pillé en todo. Cáchate que (Fernanda) dijo que lo conocía de por ahí, pero él me dijo que no la conoce, ¿y por qué no me lo dice?», señaló la joven.

«Ella me dijo que lo había visto cuando andaba con la Michelson en otros carretes. Entonces, no creo que haya tenido algo con ella», agregó Anaís Vilches.

Posteriormente, la joven le confesó a su compañera de Palabra de Honor: «Nos separamos el 2 de agosto y estuvo como con 4 minas más, y el 19 vuelve todo arrepentido y llorando diciendo que quería estar conmigo, pero no me contó nada de lo que había hecho, y cuando publicamos que volvimos todas me empezaron a decir que habían estado con él. Me dicen ‘Anaís, el Marcianeke no te merece'».

En este sentido, Anaís Vilches, agregó: «El Matías me cambia todas las versiones. Yo le pregunto todo, dónde, con quién, a qué hora, qué te hizo, qué le hiciste. No sé si se metió con ella (Fernanda), pero ¿por qué me negó esto? ¿Por qué es tan malo? Ella me da lo mismo, no la encuentro ni linda, no me da inseguridad. Es la mentira la que me duele, me decepciona tanto».

Frente a esto, Natu Urtubias le aconsejó a la polola de Marcianeke que piense en su salud mental. «Él te genera inseguridad y te va aislando de las personas. Eso es una relación tóxica», le indicó.