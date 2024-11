«Súper angustiante»: Adriana Barrientos filtró la conversación que tuvo con Cathy Barriga antes de su ingreso a la cárcel

En Zona de Estrellas, Adriana Barrientos mostró su chat con Cathy Barriga. De este modo reveló la conversación que tuvieron antes de que se decretara prisión preventiva en contra de la exchica Mekano.

Es importante recordar que el martes 12 de noviembre se decretó prisión preventiva en contra de Barriga, quien está siendo investigada por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Cabe destacar que debido a este mismo caso, la exalcadesa de Maipú llevaba 10 meses cumpliendo arresto domiciliario total. Sin embargo, tras una revisión de medidas cautelares, el 9º Juzgado de Garantía de Santiago decidió enviarla a la cárcel. De este modo, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.

Adriana Barrientos reveló los últimos mensajes que le mandó a Cathy Barriga

En Zona de Estrellas, Adriana Barrientos dio a conocer la conversación que tuvo con Cathy Barriga antes de que la Justicia decretara prisión preventiva en su contra.

«Cathy, ¿cómo vas? Estoy súper nerviosa aquí», le indicó la «Leona» a la exalcaldesa de Maipú a las 15:30 horas. Instante en el que se estaba llevando a cabo la audiencia.

Dos minutos más tarde, Cathy Barriga le respondió: «Cariños y gracias. Ahora viene mi defensa».

Posteriormente, Adriana Barrientos intentó volver a comunicarse con la exjefa comunal.

«Cathy», «Qué diablos», «Estoy leyendo», «Cathy, ¿estás?», le escribió la panelista. Sin embargo, no tuvo respuesta, ya que Hugo Torres, juez del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, ya había decretado prisión preventiva en contra de la exchica Mekano.

«Después de las 17.55 no le entraron nunca más los mensajes. Ella no alcanzó a leer los últimos que le envié», señaló Adriana Barrientos en Zona de Estrellas.

«Para mí fue una situación súper angustiante. Me partió el alma. No puedo decir que hoy me es indiferente esto», añadió la «Leona».

En este sentido, Adriana Barriento también expresó: «Va más allá de las acusaciones, es ‘Cathy persona’, quien trabajó conmigo acá en el canal».