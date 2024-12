Aseguran que popular pareja del espectáculo habría terminado su relación por «mensajes comprometedores»

En el programa de farándula Zona de Estrellas (de Zona Latina), se dio a conocer que una popular pareja habría terminado su relación.

Hablamos de Nicolás Solabarrieta y la Guarén. La información fue entregada por el periodista Hugo Valencia, quien incluso reveló el motivo que habría provocado el quiebre entre los exparticipantes de «Tierra Brava».

«A mí me llegó el cahuín la semana pasada, yo hablé con Nico Solabarrieta y la Guarén sobre este tema. Ninguno me lo desmintió ni tampoco me lo confirmó, pero a juzgar de una breve conversación que tuvimos con la Guarén el día sábado, me da la impresión de que es verdad», señaló el periodista.

Además, Hugo Valencia indicó: «El día sábado, Guarén estaba en un carrete con otras amigas y en esta fiesta, ella se había puesto a llorar y les comentó de que había terminado definitivamente con Nico Solabarrieta»

Por otro lado, con respecto al motivo del quiebre, el panelista de Zona de Estrellas indicó: «Me comentan que la razón es que ella habría dado es que le encontró algunos mensajes de WhatsApp un tanto comprometedores».

Además, Hugo Valencia indicó: «Después de a mí me llega esta información, yo me contacto tomé con ellos para saber si era real o no, ambos me contestan muy amablemente, y cuando les pregunto sobre el tema y les cuento sobre este dato me dejaron de hablar».

Cabe destacar que el periodista dio a conocer que el cumpleaños de Daniela Aránguiz se encontró con Guarén, pero que no se refirieron al tema en dicha oportunidad.

Además, ni Guarén ni Nicolás Solabarrieta han desmentido o confirmado los rumores sobre un supuesto quiebre amoroso.

