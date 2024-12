«La ejerció ella»: Exmarido de popular periodista chilena desmintió acusaciones de VIF en su contra

Felipe Salinas, exmarido de la reconocida periodista chilena, Mariela Sotomayor, se refirió a las acusaciones por violencia intrafamiliar (VIF) que hizo la comunicadora en su contra.

Es importante señalar que este viernes, en el programa Only Fama, la periodista emitió un delicado testimonio. En esta instancia denunció que vivió distintas situaciones de maltrato por parte de su exmarido.

«Durante los doce años que viví con él fui ahorcada, fui pateada, fui escupida. Me encerraban para grabarme y pegarme y siempre su amenaza era que él iba a mostrar esas cosas y que me iba a dañar y yo iba a quedar sin trabajo», expresó Mariela Sotomayor en dicha oportunidad.

Exmarido de Mariela Sotomayor negó las acusaciones de Mariela Sotomayor

Previamente, durante el mismo viernes, Felipe Salinas negó las acusaciones que Mariela Sotomayor realizó en su contra. En este sentido, expresó que «la violencia verbal y sicológica siempre la ejerció ella. Ella no se controla«.

En este sentido, luego de ser consultado por Sergio Rojas con respecto a si es que existe un juicio por las denuncias de maltrato, el exmarido de Mariela Sotomayor señaló: «Si una persona se defiende de las agresiones de otra persona, de golpes, puños, rasguños, y uno trata de alejar a la otra persona, entonces soy completamente culpable. Pero no es verdad, también tengo pruebas», contestó.

Además, Salinas también fue consultado por un episodio de violencia del 2014. Periodo en el que la periodista trabajaba en Primer Plano y diversos colegas coinciden con la versión que entregó ella.

Frente a esto, el hombre apuntó a una supuesta falta de control por parte de Mariela Sotomayor.

«La señora Mariela, cuando se vuelve loca pierde los estribos y no hay cómo controlarla. Llora, grita, patea. En este caso, nuestra hija estaba chiquitita, en la pieza de al lado, y nosotros dos estábamos discutiendo en nuestra pieza, en un departamento que teníamos en Avenida Perú. Que me desmienta ella, o me lo diga en mi cara si estoy mintiendo», expresó.

Además, durante la conversación con el programa de farándula, el exmarido de Mariela Sotomayor expresó: «Ella se empieza a dar de golpes, ella sola, a puño y palma abierta en su cabeza. Ella. Y después pasó otro tema muy puntual, que yo realmente quedé sorprendido, y es que ella avanza, gritándome, y se pega un cabezazo contra la puerta del clóset, pero fue con alevosía. O sea, ella lo quiso hacer».