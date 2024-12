«Llevo cinco días con ganas de llorar y desaparecer»: Antonella Ríos se quebró en pantalla tras recibir duros comentarios

Antonella Ríos ha pasado momentos complicados tras sufrir una violenta encerrona junto al exfutbolista, Marcelo Barticciotto durante la semana pasada en la comuna de Ñuñoa.

Luego de esto, surgieron diversos rumores sobre un supuesto romance entre ambos.

Y a una semana del complejo momento que vivió Antonella Ríos, en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, la actriz colapsó tras recibir duros mensajes mediante la transmisión de YouTube del espacio.

«Hay unos que andan súper heavy, me están tirando mierda. Lo que pasa es que dicen que soy tibia y no me mojo el potito, y yo soy así, entonces qué hacemos, ¿me mato y vuelvo a resucitar?», indicó notablemente afectada.

Posteriormente, Antonella Ríos agregó: «Entonces, ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Me voy?».

Antonella Ríos se quiebra en vivo

Tras los comentarios que recibió la actriz nacional, sus compañeros Luis Sandoval y Sergio Rojas le entregaron su apoyo.

Luego, Antonella Ríos no aguantó más y se quebró.

«Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueas y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargar… ¡Hueón, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!», expresó.

Ante esto, Luis Sandoval se aceró a Antonella Ríos para abrazarla y consolarla.

Cabe destacar que la actriz siguió con su descargo. «Llevo cinco días con ganas de llorar y desaparecer. Lo que pasó me asustó, y vine a trabajar igual. Hago las cosas que puedo y váyanse a la chucha», señaló.

«Yo no voy a salirme de mi rol para ser alguien que no soy, por eso estoy tan sensible. Bueno, por todo lo que ha pasado. Si no me quieren, cambien de canal, pueden irse a otro lado si quieren, buscar otra cosa. Esto no quiere decir que no me crea y no sea empoderada. El empoderamiento tiene que ver mucho con el marketing, hacia afuera. Yo sí estoy empoderada, pero también defiendo la honestidad real, yo jamás diría algo que no pienso», agregó Antonella Ríos.