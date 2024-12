María Luis Godoy reveló que padeció compleja enfermedad: «Sentí que la muerte me pasó por la nariz»

En conversación con Revista Velvet, María Luisa Godoy dio a conocer que hace un tiempo padeció cáncer.

La animadora de «Buenos Días a Todos» dio a conocer que le diagnosticaron un melanoma maligno, el que fue extirpado rápidamente.

María Luisa Godoy revela que padeció cáncer

Según lo informado por el medio ya nombrado, la comunicadora notó que tenía un lunar con un extraño bulto. De este modo, luego de que se lo extirparon y le hicieron los estudios necesarios, supo que se trataba de un melanoma, o sea cáncer.

«Me dio mucho miedo y pena. Esto fue un viernes y estuve todo el fin de semana muy golpeada, mirando a mis hijos y pensando en los diferentes escenarios que podían suceder. Fue súper fuerte por mis hijos», señaló María Luisa Godoy.

Además, la animadora del programa matutino, «Buenos Días a Todos» de TVN señaló: «Desde que lo vi, me lo sacaron y después me operaron no debe haber pasado más de un mes. Le dije al Nico Droppelmann, que es mi oncólogo, que no lo tuve más de un mes en mi cuerpo. Él me dice que estuvo más, pero que probablemente no se veía».

En este sentido, María Luisa Godoy también expresó: «El melanoma está dentro de los cánceres más agresivos, porque se expande muy rápido a otros lugares del cuerpo, y si bien es un cáncer a la piel producto del sol, también es el cáncer más asociado al estrés. Esas cosas me impactaron mucho porque he pensado tanto en la suerte que tuve. Si hubiera ido 6 meses o 1 año después, mi escenario probablemente sería tan distinto. Y lo otro, es que yo no soy nada de buena para tomar sol y desde un inicio sentí que era una tremenda advertencia al ritmo de vida que llevo».

Asimismo, la popular comunicadora señaló: «Sentí que la muerte me pasó por la nariz y me angustió mucho pensar en un mal escenario para mis niños».