Pamela Díaz acusó discriminación por parte de diseñadores en sus inicios en TV: «como 6 me dijeron que no, varios conocidos…»

Pamela Díaz se sinceró con Emilia Dides y reveló la discriminación que sufrió por parte diseñadores en los inicios de su carrera.

La representante chilena del Miss Univero 2024 fue la nueva invitada a «Sin editar», programa web de Pamela Díaz que se caracteriza por su tono humorístico con diversos famosillos. Fue ahí que Dides contó que había recibido apoyo de marcas y diseñadores para la competencia.

En ese contexto, La Fiera confesó que sufrió discriminación cuando daba sus primeros pasos en la televisión.

La confesión de Pamela Díaz

“Cuando yo partí en la tele, año 96, más chica, era muy morena. Entonces, el rubio, las rubias, las blanquitas, era lo que se llevaba. Y a mí ningún diseñador me quería vestir para una gala. ¡Ni uno!”, partió diciendo.

Asimismo, contó que luego le comenzó a ir bien, y creó una tienda. «Le dije a mi mamá que haría una tienda. En el Apumanque tuve dos, después llegue a tener como ocho, y después ya no me preocupe, así que quebramos», reveló.

Además, agregó que: «Pero yo quería tener una tienda porque no le iba a pedir un favor a nadie, porque encontraba que era humillante y yo cabra chica, me miraban como en menos».

Asimismo, Pamela señaló que hizo una promesa respecto a los personajes que no quisieron apoyarla. «Yo dije ‘yo voy a ser más conocida que tú y me va a ir mejor, pero nunca te voy a nombrar, maldito’ .Hay varios que me dijeron que no, por lo menos como cinco o seis, y muy conocidos», indicó, según consignó La Cuarta.

«Después, cuando me casé y ya estaba conocida, me empezaron a decir ‘¿te podemos vestir?’. No, pagué mi vestido. No, yo no le aguanto nada a nadie», cerró.

