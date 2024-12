Reconocida pareja de chicos reality pone fin a su relación: «Yo a él lo ame, no les voy a mentir…»

¡Y se acabó el amor! Fran Maira, reconocida chica reality y ahora artista urbana, reveló que puso fin a su relación con Austin Palao, modelo peruano que conoció en ¿Ganar o Servir?

Los jóvenes comenzaron en el reality de Canal 13, donde luego de salir del encierro estuvieron juntos aproximadamente ocho meses.

Eso sí, Fran tuvo que aclarar su relación varias meses, luego de la difusión de chismes de rupturas a lo largo de su relación. «Está todo bien, la gente está inventando cosas, pero tranquilos, no pasa nada, está todo en orden», dijo a inicios de este mes.

Fran Maira y Austin Palao ponen fin a su relación

Fran Maira utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia, a través de una transmisión en vivo de Instagram, donde detalló su reciente conflicto con Oriana Marzoli, además de aclarar su situación sentimental.

“Para la gente que me sigue preguntando, voy a decirlo por última vez y no lo voy a volver a decir… Pero sí, estoy soltera. Estoy soltera, eso. No hace mucho tiempo, por eso es que ustedes vieron que hace rato ya no subo cosas a mis historias, que se yo», partió diciendo la intérprete de «Amiga ya mató».

Además, agregó que «Pero todo bien, le deseo, como ya lo comenté hace un rato, lo mejor. Yo a él lo amé, pa qué les voy a mentir… lo amé brígido y eso. Hay veces que hay que tomar decisiones y yo ahora como ya les comento estoy enfocada en mí y eso».

«Nada más que decir, que le mando muchos cariños… sé que le va a ir súper bien y eso… Y eso es todo lo que voy a decir, no voy a decir nada más porque no me corresponde», cerró la influencer.

