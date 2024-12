¿Se va de Canal 13? Pamela Díaz se refirió a la posibilidad de irse de la casa televisiva: Este podría ser su próximo destino

Con el arribo de Cecilia Gutiérrez a Chilevisión, ya se rumorean nuevos fichajes en las casas televisivas, uno de ellos sería el de Pamela Díaz, quien podría salir de Canal 13 y abandonar «Hay que decirlo«, programa de espectáculos.

Asimismo, rumores apuntan a que Chilevisión estaría interesado en tener a La Fiera en sus filas, y podría ser parte de un nuevo programa con un formato similar a SQP, según consignó La Cuarta.

En ese contexto, Pamela Díaz no descarta emigrar de su actual casa televisiva.

Esto dijo Pamela Díaz respecto a su futuro laboral

A través de su podcast «Oh Diosas», Díaz entregó detalles de su futuro laboral, y de una posible salida de Canal 13.

Partió diciendo que «Me gustaría decir la verdad absoluta, pero tengo un tema… la Vero (su mano derecha) se molesta».

Además, agregó que «Voy a decir la verdad. Estoy (con contrato) en Canal 13 hasta el 31 de diciembre. Pero si me quieren llamar de otros canales, yo también me puedo ir después de esa fecha».

Asimismo, no se guardó nada. «Así que, (Verónica), no te pongas defender tanto a Canal 13, porque cuando me han querido echar, me han echado… me han echado de todos los canales», declaró.

Es relevante mencionar que Pamela Díaz reveló que pronto tendrá una reunión con la casa televisiva para estableer su futuro y continuidad en el canal.

«Hay una conversación pendiente con el canal… una sola, porque no tengo más tiempo, Le dije a los ejecutivos que hicieran mérito, porque no estoy para el leseo de ellos. Entonces, me invitaron a comer… y les voy a decir que pediré el vino más caro», aseguró.

En modo de broma, expresó que «le diré a la querida people que me voy del canal… No, mentira, no sé…».

«Creo que hoy, si quisiera irme a otro canal, me puedo ir a cualquier lado» cerró La Fiera.