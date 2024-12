Sorpresa en la televisión chilena: popular figura sorprende tras referirse a la posibilidad de dejar Canal 13 y sumarse a otro canal de la competencia

Luego de que se confirmó que Cecilia Gutiérrez partirá a Chilevisión, se comenzó a rumorear que Pamela Díaz también podría abandonar Canal 13 y el programa de espectáculos, «Hay que decirlo».

Según consingó La Cuarta, los rumores apuntan a que desde la señal de Paramount estarían interesados en sumar a La Fiera para que se sume a un nuevo espacio de farándula que tendrá un formato similar a SQP.

En este sentido, recientemente Pamela Díaz generó gran sorpresa debido a que no descartó partir de Canal 13.

¿Dejará Canal 13?: Pamela Díaz entrega pistas sobre su futuro

En su podcast «Oh Diosas», La Fiera se refirió a la posibilidad de dejar Canal 13 y el espacio de espectáculos, «Hay que decirlo».

«Me gustaría decir la verdad absoluta, pero tengo un tema… la Vero (su mano derecha) se molesta», señaló.

En este sentido señaló: «Voy a decir la verdad. Estoy (con contrato) en Canal 13 hasta el 31 de diciembre. Pero si me quieren llamar de otros canales, yo también me puedo ir después de esa fecha».

Además, Pamela Díaz indicó: «Así que, (Verónica), no te pongas defender tanto a Canal 13, porque cuando me han querido echar, me han echado… me han echado de todos los canales».

En este sentido, La Fiera mencionó que proximamente tendrá una reunión, en la que negociará su continuidad en la señal televisiva.

«Hay una conversación pendiente con el canal… una sola, porque no tengo más tiempo», expresó. Asimismo, agregó: «Le dije a los ejecutivos que hicieran mérito, porque no estoy para el leseo de ellos. Entonces, me invitaron a comer… y les voy a decir que pediré el vino más caro».

De este modo, Pamela Díaz también expresó «el lunes tengo reunión, así que el otro jueves le diré a la querida people que… me voy del canal. No, mentira, no sé…».

«Y ojo que yo no estoy trabajando por plata… he decidido hacer todas mis cosas y después preguntar por la plata. No me interesa, porque la plata llega y estoy vibrando muy alto», señaló.

Además, Pamela Díaz, mencionó: «Creo que hoy, si quisiera irme a otro canal, me puedo ir a cualquier lado».