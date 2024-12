«Te estamos esperando con ansias»: reconocido periodista chileno sorprende tras confirmar que se convertirá en padre

Recientemente, un reconocido periodista chileno generó sorpresa tras anunciar que será padre.

Hablamos de Jorge «Coke» Hevia, quien se encuentra casado con Sofia Medina.

Recordemos que en enero del 2022 se casaron por el civil, un año después de que el periodista le pidió matrimonio.

En dicho periodo, Jorge «Coke» Hevia dio a conocer que su actual esposa le salvó la vida después de que sufrió una disección aleatoria (enfermedad arterial) en el 2019.

«Si no es por ella, quizá no estaría contando lo feliz que estoy», señaló en conversación con LUN.

«Estábamos juntos en el departamento cuando me vino esto. Recuerdo que me mareé y sentí el cuerpo rígido. Ella se manejó súper bien y me llevaron a la clínica. Estuve en la UCI (…) Si no hubiese estado con ella, podría haber muerto», agregó Coke Hevia en dicho periodo.

Jorge «Coke» Hevia sorprende tras confirmar que se convertirá en padre

Durante la tarde de este martes, Jorge «Coke» Hevia sorprendió a sus seguidores de Instagram tras compartir un video de una ecografía y confirmar que junto a esposa serán padres.

«Hola!!! Con tu mamá @sofi.medinam Te estamos esperando con ansias!!! No podemos más de felicidad!!!», escribió el reconocido periodista.

Vale señalar que la publicación que compartió Coke Hevia generó diversas reacciones. De hecho, suma más de 3.000 «me gusta» y sobre 400 comentarios.

«Qué linda noticia! Saludos y felicidades!!!!!», le señaló Eduardo de la Iglesia.

Por otro lado, Gonzalo Foullioux expresó: «Grande Coke felicidades!!! Por fin una noticia buena».

Además, Cristián Sánchez también tuvo palabras, palabras para Jorge «Coke» Hevia. «Qué linda noticia!!!!! Al fin se te va a ablandar el corazón!!!! Felicitaciones a los tres… comienza la mejor parte de la vida!!!», expresó el comunicador.

