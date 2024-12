«Yo solo quiero…»: Las palabras de Cecilia Gutiérrez tras dejar Canal 13 para sumarse a proyecto de la competencia

Este jueves se vivió un emotivo momento en «Hay que decirlo» de Canal 13. Resulta que la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, fue despedida en vivo.

Recordemos que la comunicadora tomó la decisión de abandonar la estación y próximamente se sumará a Primer Plano de Chilevisión, espacio conducido por Julio César Rodríguez.

De este modo, en el programa de Canal 13, Pamela Díaz mencionó: «Yo estoy muy contenta porque yo no conocía a Cecilia, nos conocimos acá, conversando, y nos llevamos muy bien».

«Hablamos lo justo y necesario, es bien raro, porque nosotros hablamos lo justo y puntual (…) de verdad que fue una experiencia muy bacán», agregó.

Además, Pamela Díaz indicó: «Yo no me voy a despedir de ella, porque nosotras seguimos en ‘Oh! Diosas’ (programa de YouTube) con Felipe (Vidal) y nos vamos a ver siempre».

En este sentido, La Fiera también mencionó que cunado se enteró de la oferta que recibió Cecilia Gutiérrez, le aconsejó que se atreviera a dar el paso y dejara el programa de Canal 13.

«Cuando me dijo la noticia yo le dije que se vaya, yo fui la primera en decirle, obviamente por el tema de salud mental de ella, por el tema de su hija, no porque ella no quiere estar, los horarios no le coincidían nomás», señaló.

Además, Pamela Díaz mencionó que Cecilia Gutiérrez podría volver al espacio de Canal 13 en un futuro.

«Yo creo que lo más probable es que el año vas a volver de nuevo para acá (…) aquí vamos a estar amiga», indicó.

Las palabras de Cecilia Gutiérrez por su salida de «Hay que decirlo» de Canal 13.

Cecilia Gutiérrez emitió unas emotivas palabras por su salida del programa de Canal 13.

«Yo solo quiero agradecer al equipo por haber confiado en mí, porque yo sé que este fue un desafío para todos, para el canal, abrir este programa, volver a la farándula, que fue un tremendo desafío, una apuesta importante y que hayan contado conmigo para eso yo lo voy a agradecer eternamente», indicó.

Posteriormente, Ceci Gutiérrez expresó: «Esta decisión, lo he dicho muchas veces, la tomé por mi familia y por mi hija. Muchas gracias, los quiero».

Es importante mencionar que la periodista se sumará en enero al espacio de espectáculos de CHV,