Arturo Vidal se lanzó con todo contra José Antonio Neme tras acusación en su contra: el periodista de Mega respondió

Durante la mañana de este viernes, al jugador de Colo Colo compartió un descargo en contra de José Antonio Neme, conductor del matinal de Mega, «Mucho Gusto».

Es importante señalar que esto se debe a que el deportista fue acusado de lanzar fuegos artificiales en la celebración de Año Nuevo.

En este sentido, el mismo Arturo Vidal desmintió la información y trató a José Antonio Neme como «payaso».

«Escribo para aclarar algo que vi hoy. Me preocupa el nivel de mitomanía que existe y más preocupante aún que sea en un medio tan importante como la televisión», señaló el futbolista de Colo Colo en su cuenta de Instagram.

Además, Arturo Vidal agregó: «En mi casa jamás hubo fuegos de artificio, tengo dos perros y nueve gatos que amo y jamás haría algo que los dañara de ninguna forma. Espero de verdad que la persona que aseguró ver un registro supuestamente compartido en mi cuenta se haga cargo y aclare que no se trata de mi. ¡Demuestra con hechos!».

Frente a esto, José Antonio Neme le ofreció disculpas y reconoció su error.

José Antonio Neme se disculpa con Arturo Vidal

Después del descargo de Arturo Vidal, José Antonio Neme le pidió disculpas de manera pública durante la emisión de «Mucho Gusto».

«Hablé con Arturo y claro, las imágenes no correspondían a este año, incluso le ofrecí salir al aire pero está muy metido en el fútbol. Me explicó que tiene animales y está muy preocupado de su cuidado, no sé, tenía que decirlo. Vidal estaba preocupado y tiene toda mi consideración», señaló el animador del matinal de Mega.

«Hago esta aclaración, así que buena onda se aclara y nada, así que Arturo Vidal… además yo soy colocolino», agregó José Antonio Neme.