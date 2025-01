Bad Bunny hace importante anuncio y promete volver a Chile: «Hay lugares que me llevo en el corazón»

A poco tiempo de lanzar su nuevo disco «DeBí TiRAR MáS FOTos», Bad Bunny sorprendió en redes sociales tras anunciar que llevará a cabo 21 shows en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que el popular cantante puertorriqueño también entregó una importante noticia para su fanaticada chilena.

Bad Bunny aseguró que tiene intenciones de volver a diversos países y uno de ellos es Chile. De este modo, dio a conocer que antes de que finalice el año dará a conocer «el día y hora exacta en la que voy a visitarlos».

El importante anuncio de Bad Bunny

Bad Bunny compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que señaló: «Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo, y es algo que aprecio, y me gusta mucho».

Luego, agregó: «Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver full, voy a volver… Como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia..».

En este sentido, Bad Bunny señaló: «Y les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos»,

Además, añadió: «Pero por ahora, estoy en Puerto Rico, estoy en casa, la estoy pasando bien. Y si les soy honesto… No me quiero ir de aquí».

Su reciente trabajo

El reciente álbum de Bad Bunny, «DeBí TiRAR MáS FOTos» cuenta con 17 canciones, en los que el cantante demuestra su amor a Puerto Rico y entrega diversos relatos nostálgicos.

«BAILE INoLVIDABLE», «NUEVAYoL», «VOY A LLeVARTE PA PR», «VeLDÁ» y «WELTiTA» son algunos de los temas de este trabajo discográfico.

Y uno de los temas más populares del nuevo tema de Bad Bunny es DtMF (DeBÍ TiRAR MáS FOToS), el que ha sido utilizado por diversos usuarios en redes sociales, quienes comparten registros de seres queridos que ya no están, con la música de fondo.