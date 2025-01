«Debería pedir disculpas»: Polémica participante de Palabra de Honor generó indignación en sus compañeros y redes sociales

Recientemente, la polémica participante de Palabra de Honor, Rubí Galusky se retiró de una competencia, lo que generó indignación en algunos de sus compañeros y también en redes sociales.

Vales señalar que en esta instancia, el equipo dorado estuvo conformado por Andrés y Félix, Dash y Dani, y Reina y Fernanda. En tanto, Yuli y Vico, Miguelito y Natu, y Rubí y Fanny compusieron el equipo rojo.

En esta nueva competencia de Palabra de Honor, el objetivo era trasladar cuatro cantimploras hasta el final del circuito. Para esto era necesario enfrentar obstáculos de neumáticos, una estructura metálica, un puente en la fosa de agua y equilibrarlas en la punta del cañón de una tanqueta.

Vale señalar ambos equipos se encontraban muy igualados. Sin embargo, esto cambio.

Resulta que en el turno de la ronda final, Rubí y Fanny se enfrentaron a Andrés y Félix. Y en la primera parte, donde hay que escalar neumáticos, Rubí quedó paralizada y abandonó la competencia. De este modo, su compañera tuvo que terminar el circuito sola.

Posteriormente, Caniulef y Soumastre lograron ganar la competencia.

Frente a esto, Gala Caldirola pidió a su equipo que celebraran de manera moderada.

«El otro equipo lo hizo súper bien, ganamos sólo porque Rubí se retiró», señaló la española.

Rubí se llenó de críticas tras abandonar competencia en Palabra de Honor

La polémica participante del reality de Canal 13 recibió diversas críticas por parte de sus compañeros por retirarse de la competencia.

«Tuvimos mucha desventaja como equipo por la ausencia de Faloon. Quizás si no hubiéramos perdido el tiempo con Rubí habríamos terminado antes», indicó Fanny Cuevas.

Vale señalar que mientras ponía caras y se reía, Rubí Galusky señaló: «Yo tengo mucho vértigo, casi me morí, me dio un ataque. Además, estoy enferma del estómago y eso obviamente me genera falta de ganas. La altura me da terror y me desanimo con eso».

Frente a esto, Miguelito no dudó en cuestionar su actuar. «Yo también le tengo fobia a las alturas, pero si no hago esa prueba estoy poniendo en riesgo la permanencia de uno de mis compañeros. Hay que ser un poco empático, yo la veo feliz de lo que pasó, y no se puede razonar con ella», señaló.

Por otro lado, Vico también criticó a Rubi. «Entiendo que esté enferma y tenga vértigo. Lo que no me parece es que se burle y se lo tome como una broma, porque alguien se irá sentenciado por esto. Me parece una falta de respeto total y debería pedir disculpas»,

Ante esto, Galusky le indicó: «Agradécelo porque me pude haber ido antes. No le voy a pedir disculpas ni a tu madre, ni a tu tía ni a tu abuela».

Posteriormente, Josue tomó la decisión de nominar a Rubí. «Me lo han puesto fácil, obviamente al no entregarse en competencia ha puesto en peligro a sus compañeros, y sería injusto nominar a otra persona. Es como que me lo está pidiendo», explicó.

Vale señalar que la participante de Palabra de Honor también recibió duras críticas a través de redes sociales. Incluso algunos pidieron su salida.

Que paja tener en el programa a la Rubí.Que la verdad no aporta absolutamente nada en ninguna actividad o prueba. Ni solidaridad ni compañerismo con la gente que de verdad quiere estar.Solo quiere.un poco de pantalla para después salir a realizar eventos y cobrar #PalabraDeHonor — Carlos Alejandro (@ccespedeslillo) January 22, 2025

Que insoportable es la Rubi, la wna no quiere hacer las actividades, las competencias las deja botadas, ¿a qué cresta volvió? #PalabraDeHonor — Bruji_lectora 🤓📚📖🕯 (@bruji_lectora) January 22, 2025

La Rubí deberían de mandarla a su casa por mala compañera y por ser una persona que no tiene ganas de nada y joder a los demás … es increíble lo de esta chica porque no tiene nada de empatía y es como una niña pequeña #PalabraDeHonor — 𝔊𝔦𝔤𝔦 🦋 (@Angie99At) January 22, 2025