Filtran chats entre Jorge Valdivia y Maite Orsini que dan inesperado vuelco en su historia de amor: «Hay algo como bien delicado»

La periodista Paula Escobar, quien es panelista del programa Only Fama, generó gran sorpresa tras dar a conocer una nueva información con respecto a Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Resulta que en Mucho Gusto, la comunicadora dio a conocer que el exjugador de Colo Colo y la diputada siguieron en contacto luego que el exfutbolista fuera formalizado por delitos sexuales. De hecho, después de que la política se pusiera en contacto con una de las denunciantes.

Paula Escobar entrega detalles sobre chats entre Jorge Valdivia y Maite Orsini

En el espacio matutino de Mega, la comunicadora señaló: «Esto fue en noviembre; lo que tengo entendido que ellos hablan, que Jorge le expone nuevamente su amor a Maite Orsini y ante la negativa, o tal vez la lejanía de Maite, que en el fondo como que no engancha con esta conversación, Jorge se enoja y ahí deciden, además de las filtraciones… deciden que Maite es non grata para enrolarse y para ir a verlo (a la cárcel)».

Posteriormente, tras ser consultada con respecto si es que tenía en su poder los chats entre la diputada y el exfutbolista, Paula Escobar señaló que sí.

Además, la periodista señaló: «En el fondo, como que se dicen que se quieren, que él la quiere, que es la mujer de su vida, él insiste en la inocencia de los dos cargos que se le imputan, que no hay una mujer como ella».

En este sentido, Paula Escobar también mencionó: «Hay algo como bien delicado que le expresa Jorge a Maite, digamos, que es que va a tomar medidas drásticas si ella no vuelve con él. Ahí ella le dice ‘pero no, tranquilidad, no tengo idea, también te quiero, quiero estar contigo'».

De acuerdo a lo informado por la comunicadora, la conversación entre Valdivia y Orsini finalizó días antes del 28 de noviembre, día en el que el exfutbolista volvió a quedar en prisión preventiva.

No obstante, este lunes se revocó la medida cautelar al deportista y quedó con arresto domiciliario nocturno.