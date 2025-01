Kidd Voodoo y la presión de cantar en Viña 2025: «los nervios están y el miedo está, pero las ganas también…»

Sin duda, Kidd Voodoo es uno de los artistas más consolidados del género urbano nacional. Y los números hablan por sí solos. Con millones de reproducciones, y un ascenso cada vez más rápido, materializó su buen momento como uno de los artistas invitados al Festival de Viña.

En ese contexto, el intérprete de éxitos como «Minnie» y “Enrolar” conversó con La Tercera, y entregó detalles de su camino al certamen viñamarino.

«Es algo que uno lleva buscando hace tiempo, trabajando años, años, años, y en cierto punto igual se pierde la esperanza de que vaya a pasar algo bueno. Cuando ya pasan cinco años y no ven los frutos de nada, igual uno dice: a lo mejor no es lo mío. A mí me pasaba mucho eso y el año pasado como que me tocó ya dar un salto que fue muy rápido», partió relatando.

Asimismo, agregó que con el paso del tiempo, fue profesionalizando cada vez más sus shows en vivo. “Empecé a ir a festivales mucho más grandes, en los cuales muchos yo era el headliner, salía a la una de la mañana a tocar y la gente se quedaba ahí esperando para ver el show. Entonces el show tenía que ser bueno. Ahí tuve manejar el desplante de la cámara, el interactuar con la gente. Yo no tenía nada de eso porque venía de cantar en bares, de cantar en parques, en colegios, donde no me conocían, entonces tampoco me obligaba mucho a hacerlo. Ahora sí”.

Kidd Voodoo y el Festival de Viña

La confirmación de su participación en Viña 2025 fue un gran logró para el género urbano nacional, que cada vez tiene más notoriedad. «Fue como hace ocho meses. Estuve en un par de reuniones, mi mánager me había comentado que había una posibilidad de cantar en el Festival de Viña, yo decía, estaría bueno, es un buen punto para mi carrera, es algo que me falta para sentir que ya hice muchas cosas como artista aunque lleve muy poco en las luces».

Además, no negó que los nervios están presentes, pero una oportunidad así de grande no se puede desaprovechar. «Dije que sí, los nervios están y el miedo está, porque es un escenario muy grande, pero las ganas están”, señaló.

Un dato curioso, es que no sería la primera vez que el joven pisará la tarima de la Quinta Vergara, ya que fue invitado de Los Bunkers y Young Cister, pero ahora se siente mucho más preparado y con experiencia. «la experiencia que tenía era súperpoca, así que estaba súpernervioso. Ahora también lo estoy, pero siento que tengo un poco de recorrido en escenarios más grandes como para ir a dar un show”, indicó.

Para concluir, no se cierra a realizar un evento masivo. «El último que hice yo fue en la Estación Mapocho. Pero nunca me he atrevido a un Caupolicán, un Movistar o un estadio, tendría que ver con mi equipo a cuál vamos a optar, pero si da para un estadio, me atrevería», finalizó.