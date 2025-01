La radical técnica con la que Antonella Ríos logró dejar de beber y fumar: «Más que decretando y diciendo…»

Antonella Ríos logró lo que muchas personas quieren, dejar los vicios como lo son el alcohol y el tabaco.

La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde confesó que ya no fuma cigarrillos ni consume alcohol. En la historia, también explicó cómo logró abandonar estos vicios y ofreció consejos a sus seguidores para hacer lo mismo.

«Estoy relajándome, muy contenta por los mensajes que me han llegado», comenzó diciendo en el video.

Fue entonces cuando reveló cómo logró alejarse del cigarrillo y el alcohol de manera definitiva.

El método radical que usó Antonella Ríos

«¿Cómo dejé el copete? Lo dejé de un día para otro. El cigarro también. No fue gradual. Al contrario, tuvo que ser inmediato», afirmó la actriz, refiriéndose a su decisión de abandonar ambos hábitos de manera tajante.

Además, añadió: «El cigarro lo dejé hace aproximadamente diez años y todo lo que se fume, hace un año… que no es el cigarro, por supuesto».

Para Antonella, la clave estuvo en la técnica de la autocontención. «Tiene que ser una decisión consciente. Repetirse: ‘yo no fumo, yo no tomo, no lo hago, no me gusta’. Si es que realmente quieres hacerlo, por supuesto», explicó.

«Esa fue la manera cómo yo… más que decretándolo, diciéndolo, afirmándolo, de alguna manera me convencí y lo pude hacer. Por eso ahora estoy muy relajada, caminando aquí por la naturaleza», concluyó, mostrándose de manera satisfactoria por sus logros.

