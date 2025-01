«Me sentí muy bien»: Las palabras de Daniel Fuenzalida tras asumir conducción de Buenos Días a Todos

Nuestro querido Daniel «Huevo» Fuenzalida asumirá un nuevo desafío. Resulta que animará el matinal «Buenos Días a Todos» mientras Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy estén animando el Festival del Huaso de Olmué 2025.

Vale señalar que este evento musical se desarrollará entre el jueves 16 y el domingo 19 de enero.

El debut de Daniel Fuenzalida en Buenos Días a Todos

El conductor de nuestro programa, «Central RadioActiva», debutó la mañana de este jueves en el matinal «Buenos Días a Todos», junto a Carla Jara, reemplazantes de los animadores del festival. También estuvieron presentes otras figuras como Iván Torres y Jon Reyes.

El capítulo estuvo enfocado en la noche inaugural del Festival de Olmué, y también sobre las próximas jornadas del evento.

Respecto a su debut, según consignó Página 7, Daniel Fuenzalida manifestó que se sintió sumamente tranquilo, ya que no es primera vez que lidera el matinal de TVN, «Me sentí muy bien en este primer día de matinal en la conducción, súper apoyado por el equipo», comentó.

«Cómodo, porque es un horario bonito, además con la interacción de todas las personas que mandan fotos de sus vacaciones, del lugar donde están viendo el programa», agregó nuestro Daniel Fuenzalida.

También, el animador tuvo palabras para sus compañeros. «Me parece atractivo compartir el set con Iván Torres, con la Carlita Jara, con Jon Reyes, con Don Pedro Carcuro, que terminamos el programa con él», señaló.

Respecto a lo que se vivió en su primera jornada, y lo que viene para los próximos días del matinal, el animador adelantó: «Un matinal distinto que tiene que ver con Olmué, con el despacho, con Eduardo, con la Mari, así que nada, me he sentido muy cómodo, para nada nervioso. Me sentí cómodo haciendo el programa».

