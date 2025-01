«Necesito salir de este lugar»: Daniela Aránguiz abandonó estudio de «Sígueme» por comentario sobre Maite Orsini

Daniela Aránguiz protagonizó un particular momento en el capítulo que se emitió este miércoles, del programa de espectáculos de TV+, «Sígueme».

Vale señalar que en esta instancia se analizaron los dichos de Mario Velasco con respecto a las cualidades de Maite Orsini, quien es su expareja.

Esto ocurrió mientras hablan con respecto a la licencia médica que presento recientemente la diputada. Recordemos que desde hace algunas semanas que no asiste a trabajar al Congreso.

En este sentido, Carla Ballero leyó los dichos que emitió Mario Velasco.

«La inteligencia y la intensidad son atributos que generan un gran atractivo en una mujer. No hay nada más atractivo en una mujer que ser inteligente…», señaló la exparticipante de Morandé con Compañía, hasta que Daniela Aránguiz la interrumpió.

La reacción de Daniela Aránguiz frente a comentario sobre Maite Orsini

En dicho momento, Daniela Aránguiz se rio y se tapó la cara con sus manos. Además, expresó: «Qué inteligente». Sin embargo, posteriormente, Julia Vial le recordó que no puede hablar públicamente de Maite Orsini debido a una orden judicial.

Frente a esto, la exchica Mekano indicó: «Me voy a parar porque necesito salir de este lugar un rato. Si no, me voy a condorear». De este modo, dio a entender que si permanecía en el panel no se podrá aguantar a referirse al tema.

«Camine. Un año y 6 meses sin hablar. Vaya a tomar agüita», le señaló la conductora de «Sígueme».

Recordemos que Daniela Aránguiz no puede hablar de manera pública sobre la diputada. Esto debido a que llegaron a un acuerdo, después de que la diputada la demandó por injurias y calumnias.