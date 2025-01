«No me voy a esconder»: Pamela Díaz sorprende con nueva revelación sobre su vínculo con popular político chileno

Hace varios días que se viene rumoreando sobre un supuesto romance entre Pamela Díaz y el senador Felipe Kast. Y recientemente, en el programa «Hay que decirlo», «La Fiera» entregó detalles sobre la relación que tiene con el político.

Vale señalar que recientemente, ambos fueron fotografiados juntos en el sur del país.

Las declaraciones de Pamela Díaz, se dieron después de que en el espacio de farándula de Canal 13, abordaran lanueva delación de Marcelo Salas, quien se mostró molesto con Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo luego de que se filtraron registros junto a su pareja, María José Soler.

En este contexto, la conductora de «Hay que decirlo», dejó en claro que sigue estando soltera.

De este modo, Gallardo le consultó si es que le molestó que fuera fotografiada junto a Felipe Kast en el aeropuerto y posteriormente tomados de la mano en Villarrica.

Frente a esto, Pamela Díaz, respondió: «Es mi pega. Lamentablemente, me gustaría pasar más piola».

Además, «La Fiera» indicó que entiende la molestia de Marcelo Salas.

Pamela Díaz revela que sigue soltera

«La Fiera» indicó: «Yo puedo entender la molestia de Marcelo (Salas) (…) Quiero decir que cuando yo digo que estoy soltera, porque he dicho todo el rato que estoy soltera, porque sigo soltera, cuando voy a Temuco y me ven con Felipe (Kast), yo no me voy a esconder nunca de nadie».

Además, Pamela Díaz añadió: «Yo voy a ser mi vida así, como siempre lo he hecho».

En este sentido, mencionó que los romances deberían ser anunciados cuando los protagonistas crean que es pertinente.

«Me parece que cuando uno va a decir si está pololeando con alguien… yo lo voy a decir. Cuando yo me sienta cómoda», señaló Pamela Díaz.

«Quiere pasar más piola, pero uno no puede pasar más piola porque uno es conocido y está en una playa«, indicó Pamela Díaz.