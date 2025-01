«No veo nada, estoy ciego»: Revelan que popular participante de Palabra de Honor sufrió un preocupante accidente en el reality

Fabio Agostini, participante de Palabra de Honor sufrió un preocupante accidente en el reality. Estese podrá ver en el capítulo que va a emitir este martes Canal 13.

Vale señalar que esta situación dejó al chico reality con una lesión en el ojo.

El preocupante accidente de Fabio Agostini en Palabra de Honor

Esta preocupante situación se dio durante una competencia de salvación. En esta instancia, los participantes tenían que atravesar un laberinto que tenía un enrejado de elásticos.

Y Fabio Agostini quedó atrapado en el lugar y uno de los elásticos le dio en el ojo.

«Me exploté el ojo. Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada, estoy ciego», expresó el español, quien tuvo que abandonar la competencia y fue atendido por paramédicos.

De este modo, mientras era atendido, Fabio Agostini explicó: «Me dio como una sacudida. Vaya latigazo, me he pegado justo en el ojo. Cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto. Recién ahora está volviendo, pero veo todo borroso, como si tuviese neblina».

Vale señalar que luego de que finalizó la prueba, el participante de Palabra de Honor le comentó a Karla Constant que lamenta haber arrastrado a su dupla, Anyella a una nueva eliminación. Esto debido a que no pudo realizar la prueba.

«Me da mucha rabia que por un elastiquín la arrastre a ella, yo le había prometido a Anyella que íbamos a salir de esta», señaló Fabio Agostini.

Es importante mencionar que este preocupante accidente fue hace varios meses. Y de acuerdo a lo informado por Página 7, en dicho momento el español tuvo que ser llevado al hospital San Pablo, de Lima (Perú). De este modo, se sometió a una cirugía ocular por el golpe que sufrió en el ojo.

Vale señalar que debido a esta situación, Fabio Agostini estuvo en observación durante algunos días. Sin embargo, posteriormente pudo reintegrarse a la competencia.