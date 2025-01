«Siempre quise volver y lo concreté»: Daniel Fuenzalida se fue de vacaciones a Brasil con conductor de Uber que conoció hace años

Nuestro querido Daniel, «Huevo» Fuenzalida, sorprendió en las redes al compartir imágenes de sus vacaciones en Brasil, acompañado de su amigo Claudio Pizarro, conocido en redes sociales como «El viejo del Uber».

Pizarro es chofer de Uber y logró formar un lazo de amistad, desde el 2018 hasta hoy con el locutor de Central RadioActiva.

Daniel Fuenzalida y las vacaciones en Brasil con conductor de Uber

El animador conversó con LUN, respecto a sus vacaciones en Porto de Galinhas, Brasil. Fuenzalida invitó a su viaje a su amigo y conductor, Claudio Pizarro, de 80 años.

Daniel Fuenzalida recordó como conoció a su amigo, en 2018: «La primera vez que me subí a un auto conducido por Claudio me contó un chiste muy fome, tan fome que me dio risa. Como estaba de copiloto, dije otro y fuimos hablando«.

«Me confesó que hacía Uber porque juntaba plata todo el año para sacar a su familia de vacaciones, y que había padecido tres veces de cáncer. Le pregunté qué hizo para superarlos y me empezó a revelar aspectos de su vida, como la historia con su esposa colombiana».

«Entre medio lanzaba sus chistes, siempre bien fomes», agregó.

Además, el animador contó que Cluadio Pizarro se convirtió en su conductor predilecto: «me cayó muy bien, le pedí su teléfono y luego lo volví a llamar directamente, en vez de pedir Uber, para ir a buscar otro auto. Paulatinamente, se empezó a intensificar el lazo«.

Daniel Fuenzalida relató cómo pasó de ser su conductor a su amigo: «Después, con la muerte de mi papá, nos hicimos inseparables, debido a que estuvo todo el tiempo conmigo«.

«Por ejemplo, iba a su casa a ver un partido de Colo-Colo. Tuve situaciones complejas el año pasado, y le decía: ‘Viejo, juntémonos a un café’, y ahí estaba«, agregó.

También, el «Huevo», explicó lo que significó para él volver a ese lugar: «Estamos en Porto de Galinhas, cerca de Recife. Un lugar precioso y muy especial para mí porque en 2019 vine con mis papás y ambos fallecieron. Siempre quise volver y lo concreté con Claudio«.

Por su parte, Claudio Pizarro tuvo palabras para su amigo: «El Huevo me apaña muchísimo, me trata casi como su papá. Entonces conmigo es muy cariñoso, me siento muy cómodo con él».