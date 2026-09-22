Fernando Solabarrieta rompió el silencio tras polémico episodio en vivo: «Una situación que yo enfrento desde hace muchos años»

Fernando Solabarrieta volvió a aparecer en «Sin Filtros» luego de dos semanas. El comunicador regresó al programa y se refirió al polémico episodio que protagonizó durante una de sus anteriores emisiones.

Recordemos que el pasado 7 de septiembre, el periodista dio que hablar por su participación en el espacio. Instancia en la que se le vio con problemas para modular y otras descordinaciones que no pasaron desapercibidas.

En este sentido, al comenzar el espacio, Fernando Solabarrieta tomó la palabra y entregó sus disculpas a quienes forman parte del programa y también a los televidentes.

La autocrítica de Fernando Solabarrieta

«Voy a ser claro, honesto y muy sincero: yo no estaba acorde en mis condiciones profesionales para conducir ese día el programa», reconoció.

Solabarrieta también quiso dejar fuera de cualquier responsabilidad al equipo detrás de «Sin Filtros». Según explicó, entre 30 y 40 personas trabajan en la producción. Además, detalló que aquel día llegó solo ocho minutos antes del inicio de la transmisión.

El retraso se habría producido debido al tráfico, por lo que el equipo no alcanzó a advertir su estado antes de salir al aire.

«Quiero ser súper claro, a mí nadie me pidió, a mí nadie me obligó, ni menos me exigió que yo condujera el programa. Fue una decisión, una mala decisión absolutamente mía. Libero de responsabilidad a todos, el irresponsable fui yo», expresó Fernando Solabarrieta.

Además, el comunicador también explicó el contexto que enfrentaba antes de llegar a conducir «Sin Filtros».

Solabarrieta contó que había participado en la despedida de un amigo cercano que había fallecido. Según relató, esa situación terminó influyendo en lo ocurrido aquella noche.

«Tal vez eso fue lo que me traicionó, en una situación que yo enfrento desde hace muchos años, y en la que estaba muy bien, pero que es altamente traicionera y ese día me jugó una malísima jugada», señaló Fernando Solabarrieta. En este sentido, expresó que tomó «la mala decisión de hacer lo que no correspondía».

El periodista cerró su intervención asegurando que, de ahora en adelante, prefiere demostrar con hechos cómo enfrentará la situación.

«No más palabras. Hechos. De aquí para adelante, eso es lo que voy a tener que demostrar día a día. Luchar una y otra vez hasta lograr vencer una enfermedad que cada vez se me hace más traicionera», concluyó Solabarrieta.

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