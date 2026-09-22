Skarleth Labra impactó a las redes con su gran cambio físico: «Les quiero mostrar mi antes y después»

Skarleth Labra sorprendió a sus seguidores luego de mostrar cómo ha cambiado su apariencia desde que comenzó a entrenar.

La influencer recurrió a sus historias de Instagram para compartir algunas fotografías fotografías. De este modo mostró su aspecto antes de comenzar con la actividad física y de cómo luce actualmente.

«Estaba viendo mi galería y les quiero mostrar mi antes y después, porque…», expresó antes de publicar los registros.

La exchica reality también reparó en una diferencia que notó particularmente en su rostro. Al comparar ambas fotografías. «Hasta la cara se me desinflamó, brígido», comentó.

Tras la publicación, una de sus seguidoras quiso saber cuánto tiempo llevaba realizando ejercicio. Labra respondió la consulta y entregó un detalle sobre cómo comenzó este proceso.

De acuerdo con su relato, empezó a entrenar a finales de abril junto a su madre. Desde entonces, ambas han mantenido esta rutina durante casi cinco meses.

«Dato muy importante: empezamos a hacer ejercicio con mi mami a finales de abril, hace casi 5 meses», detalló.

Además del entrenamiento, la influencer destacó otro elemento que considera relevante dentro de este proceso: la alimentación.

«Cabe destacar que la alimentación igual importa», señaló ante otra pregunta que recibió mediante Instagram.

Finalmente, Skarleth Labra aprovechó sus historias para motivar a sus seguidores a incorporar las pesas y el cardio. Eso sí, realizó una particular recomendación por las celebraciones de Fiestas Patrias.

«Esta es tu señal para empezar a hacer pesas y cardio, pero desde el lunes, después del 18», indicó.

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