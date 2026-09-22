Pato Torres, el Compadre Moncho, Patricio Achurra y Renato Münster se reúnen en nuevo proyecto: de qué trata y cómo comprar entradas

Una particular reunión de reconocidos actores chilenos llegará próximamente a las tablas. Se trata de «Galanes Vintage», montaje escrito y dirigido por Rodrigo Muñoz que tendrá su estreno en octubre.

La obra cuenta con un elenco integrado por Patricio Achurra, Pato Torres, Adriano Castillo (Compadre Moncho) y Renato Münster. El cuarteto protagoniza una historia que mezcla comedia, nostalgia y emoción.

Est obra inicia con cuatro actores vuelven a encontrarse después de varios años. El objetivo es preparar juntos una nueva obra de teatro. Sin embargo, los ensayos comienzan a sacar a la luz asuntos que parecían quedar en el pasado. Entre ellos aparecen antiguas diferencias y una historia sentimental que marcó la relación entre los protagonistas.

Los cuatro personajes estuvieron enamorados de la misma mujer. Aunque la trama es ficticia, el montaje incorpora elementos relacionados con las propias carreras de sus intérpretes. Además, cada personaje conserva el mismo nombre del actor que lo interpreta.

La obra que reúne a Patricio Achurra, Patricio Torres, al Compadre Moncho y Renato Münster

El proyecto también tenía contemplada la participación de Fernando Kliche, quien había confirmado su incorporación al elenco.

El actor, sin embargo, no alcanzó a participar en los primeros ensayos debido a los problemas de salud que posteriormente provocaron su fallecimiento en julio pasado.

Tras su ausencia, Renato Münster se incorporó al proyecto y completó el elenco de esta reunión teatral.

Más allá de la historia entre los personajes, la obra también aborda los cambios que ha experimentado la figura del galán con el paso de los años.

El montaje utiliza el humor para abordar temas como el paso del tiempo, la amistad, las relaciones y las experiencias acumuladas por sus protagonistas.

De esta manera, «Galanes Vintage» pone nuevamente sobre el escenario a cuatro intérpretes con una extensa trayectoria en televisión y teatro.

El estreno está programado para el jueves 1 de octubre en el Teatro San Ginés. Las funciones se realizarán de jueves a sábado y las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Además, el montaje tendrá una presentación especial el 24 de octubre en la Sala Rívoli de Valparaíso.

La propuesta cuenta con diseño integral de Cecilia Moya y producción general de Loreto Moya. También tiene el auspicio de sensez.cl.

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