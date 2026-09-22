Figura de CHV terminó en urgencias y revela enfermedad que padece: «Venía hacía un tiempo con malestar»

Juan Pedro Verdier vivió una compleja situación de salud durante los últimos días. El participante de «Fiebre de Canto» (CHV) llevaba cerca de dos semanas con fuertes dolores de cabeza, malestar general y otros síntomas que hicieron que asistiera a un servicio de urgencias.

A esto se le sumaron vómitos reiterados. De este modo, tuvo que ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

En conversación con LUN, el esposo de Karen Paola explicó que los malestares habían comenzado antes de llegar a esta situación.

«Venía hacía un tiempo con malestar en general, me dio dolor corporal, mucho dolor de cabeza y bruxismo. Todo producido un poco por el estrés y también por el hecho de que me diagnosticaron esa cefalea de racimo hace unos años atrás», contó el participande del programa de canto de CHV.

Lo que mantiene en alerta a Juan Pedro Verdier

Juan Pedro Verdier ya cuenta con un diagnóstico previo de cefalea en racimos. Esta enfermedad neurológica puede provocar episodios de dolor muy intenso, principalmente en un lado de la cabeza y alrededor de uno de los ojos.

El neurólogo de la Universidad de Chile José Manuel Córdoba explicó a LUN que estos episodios pueden extenderse entre 15 minutos y tres horas. Además, pueden aparecer varias veces durante un mismo día y mantenerse por semanas o incluso meses.

El profesional también mencionó el estrés y el bruxismo entre los factores que podrían relacionarse con el cuadro presentado por Juan Pedro Verdier. A esto se suma la falta de sueño, que puede intensificar los síntomas.

Pese a las molestias, el comunicador intentó mantener sus actividades habituales. Sin embargo, los vómitos reiterados hicieron que tuviera que acudir a urgencias.

Durante la atención médica, el participante de «Fiebre de Canto» se sometió a distintos exámenes, entre ellos un escáner abdominal. Luego de descartar algunas causas, recibió tratamiento y pudo regresar a su domicilio.

Ahora Juan Pedro Verdier deberá seguir una dieta liviana y guardar reposo durante dos días. También recibió medicamentos para proteger su estómago y calmantes para utilizar en caso de que reaparezca el dolor.

De todas formas, el cuadro no está completamente resuelto. El intenso dolor de cabeza que arrastra desde hace semanas llevó a los especialistas a solicitar nuevos estudios.

«Tengo que hacerme una resonancia de cerebro porque lo del dolor de cabeza viene hace mucho tiempo y es muy intenso, así que quieren ver de qué se trata», explicó Juan Pedro Verdier.

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