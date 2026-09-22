Ozuna confirma noticia que ilusiona a sus fanáticos chilenos

Falta muy poco para que Ozuna se reencuentre con sus fanáticos chilenos. Y antes de su presentación de este jueves 24 de septiembre en el Santander Arena, el cantante puertorriqueño conversó con nuestro locutor Víctor Aranda y habló del especial vínculo que mantiene con nuestro país.

El artista destacó el respaldo que recibió durante los primeros años de su carrera y recordó el tiempo que incluso pasó viviendo en Chile debido a sus presentaciones.

«Chile la primera plaza que me dio el amor de verdad después que salí de Puerto Rico (…) La segunda plaza que dijo ‘Vente para acá y vamos a hacer shows vamos a apoyarte y vamos a crecer juntos’ fue Chile», señaló Ozuna.

Además, en «negrito de ojos claros» adelantó detalles de lo que será su show en el Santander Arena.

De este modo, dio a conocer que su tendrá una duración de más de dos horas y que también habrán «sorpresas». «Hay muchas canciones que nacieron de Chile como ‘Te Vas’ es una canción que nació en Chile», añadió Ozuna.

Ozuna ilusiona a sus fanáticos chilenos: adelantó colaboraciones con artistas nacionales

El puertorriqueño también dio a conocer una gran noticia. Resulta que reveló que está trabajando junto a artistas chilenos, aunque prefirió mantener sus nombres en reserva.

«Tengo colaboraciones que van a estar saliendo con diferentes artistas de Chile que son sorpresa no te puedo decir porque son sorpresas (…) Estamos trabajando fuerte con artistas de Chile y vamos a a tener sorpresa en ese show y vamos a disfrutarlo», reveló Ozuna.

Además, el cantante contó que prepara un nuevo álbum, aunque todavía no tiene una fecha definida para su lanzamiento.

En paralelo, Ozuna reveló que prepara una colección especial para sus seguidores: toda su discografía, desde «Odisea» hasta «Cosmo», llegará próximamente al formato vinilo.

El puertorriqueño también viajará acompañado por sus hijos y espera aprovechar su estadía para el momento junto en familia.

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