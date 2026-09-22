«Me hago responsable: El Flaco rompe el silencio tras recibir pifias en La Pampilla y recuerda talla que hizo sobre el presidente Kast

Recientemente, Paul Vásquez, El Flaco se refirió a su comentada presentación en La Pampilla de Coquimbo. Instancia, en la que recibió múltiples pifeas.

A través de una transmisión en vivo, el humorista hizo una autocrítica y explicó que preparó parte de su material pensando en la emisión televisiva del evento. Además, calificó esta situación como un «accidente laboral».

Las palabras de Paul Vásquez tras recibir pifias en La Pampilla

«El público andaba en otra, querían puro rumbear, bailar y tomar», aseguró El Flaco. Además, expresó: «Me preocupé de trabajarle a la tele y descuidé al público masivo», admitió.

Además, el comediante descartó que los problemas técnicos puedan explicar por completo la respuesta que recibió desde el público.

«Yo podría justificarme con que el audio estaba malo, la gente no escuchaba. Pero sí me hago responsable de que el reciclaje que hice estuvo flojito, estuvo fomito», sostuvo.

El Flaco también recordó algunos de los momentos que marcaron su rutina. Entre ellos estuvo una broma relacionada con el presidente Kast, que ahora observa de otra manera al analizar la reacción de los asistentes.

«No me acuerdo bien si empezó cuando tiré la talla al presidente (Kast) y me olvidé que en la región de Coquimbo había ganado. Quizás ahí estuvo el error que cometí», comentó.

El humorista intentó sortear las pifias utilizando el humor.

«Chuta, ahora nadie votó por él», lanzó en ese momento. Pese a la salida, contó que los abucheos continuaron.

Vale señalar que esta presentación tenía un significado especial para Vásquez. Se trataba de su primera experiencia en un evento masivo de las Fiestas Patrias como La Pampilla.

A pesar de lo ocurrido, el comediante aseguró que no pretende cambiar la rutina que utiliza en sus otros escenarios. Para él, la principal enseñanza está en la preparación previa.

«Me equivoqué, aposté mal y sí, había que prepararse un poquito más. Ese es mi mea culpa en esta situación», cerró.

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