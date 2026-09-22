«Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo»: figura de Gran Hermano se sincera

Recientemente, Sol Abraham, ganadora del reality Gran Hermano Generación Dorada (de Argentina) sorprendió con una revelación sobre su vida personal.

Resulta que en el espacio argentino, Podemos Hablar se refirió a su matrimonio con Marcelo Da Corte, con quien tiene una hija en común.

La figura de TV recordó que, antes de que el le confesara que es gay, comenzó a hacerse algunas preguntas sobre su relación. Según explicó, determinadas situaciones que vivió junto a su entonces pareja hicieron que empezara a sospechar.

«Pasaron ciertas cosas que me llevaron a pensar. Se lo planteé, lo negaba. Yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando», comentó.

Posteriormente, su entonces esposo terminó sincerándose con ella. Marcelo Da Corte le contó que sentía atracción por hombres y que, además, se había enamorado de uno.

Frente a esto, Sol Abraham reconoció que decidió acompañarlo durante este proceso.

«Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo», indicó.

Además, recordó que un viaje entre Madrid y Marbella. En ese momento, buscó información para encontrar la manera adecuada de abordar el tema con su pareja.

«Yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta», contó.

El momento de hablar con su hija

Tras separarse, Sol Abraham y su exmarido tuvieron que conversar con su hija. En este sentido, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada señaló que no quiso improvisar. En este sentido, recopiló información y consultó con especialistas para saber cómo abordar el tema.

«Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos», señaló.

«Me dijeron que teníamos que darle la información de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas; después, que el padre estaba con una pareja y después que era hombre», añadió.

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