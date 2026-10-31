«¡Qué rasquería más grande!»: Aseguran que este es el motivo por el que Pamela Díaz llegó a tribunales con guardaespaldas

La llamativa aparición de Pamela Díaz en el Centro de Justicia, donde llegó acompañada de dos guardaespaldas y un equipo audiovisual, generó comentarios durante el último capítulo de Primer Plano.

Cabe recordar que la animadora acudió al recinto judicial para participar en una audiencia relacionada con la querella que presentó contra Sergio Rojas, conductor de Que te lo digo.

Sin embargo, más allá del encuentro judicial, uno de los aspectos que despertó mayor atención fue el despliegue que realizó antes de llegar a tribunales. La Fiera registró su preparación, incluyendo el maquillaje, la elección de vestuario y el traslado hasta el lugar.

En ese contexto, Francisca García-Huidobro entregó una particular información: “Pamela Díaz llega antes de las 6 de la mañana a la propiedad que tiene, arriba de donde se graba el streaming que tiene. Todo esto es grabado, cómo se maquilla, cómo se viste, cómo llegan los guardaespaldas. Imágenes que fueron editadas en una hora, porque después estaba todo esto en las redes”, comentó.

Posteriormente, la conductora planteó una pregunta a los integrantes del panel: “¿Ustedes creen que ella llegó a Tribunales solo a encarar a Sergio Rojas? ¿O fue a hacer un negocio?”.

“¡Pamela va a lanzar una línea de anteojos! ¡Y son lindos!”, aseguró.

Aseguran que este es el motivo por el que Pamela Díaz llegó a tribunales con guardaespaldas

La información provocó una inmediata reacción de Sergio Rojas. El periodista fue tajante:“¡Pero qué rasquería más grande!”, lanzó.

En la misma línea, Sergio Marabolí cuestionó: “¡Ahí nos damos un balazo en los pies! O sea, ¿está ocupando a la Justicia chilena para promocionar unos anteojos?”, expresó.

Por su parte, Francisca García-Huidobro también se manifestó: “Yo tengo una opinión. La justicia chilena es últimamente y desafortunadamente, es una chacra (…) es un escándalo”, sostuvo.

La propia Pamela Díaz ya había explicado el motivo en Alfombra Roja: “Estoy grabando, mira, con cámaras carísimas, estoy grabando un proyecto, no es porque me crea la Kardashian”.

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