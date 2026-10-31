«Solo 5 personas la tienen, y conmigo 6»: Naya Fácil sorprendió con lujosa compra inédita en Chile para su nueva casa

Un nuevo lujo sumó Naya Fácil a su departamento en Las Condes. La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar la compra de un enorme televisor que, según aseguró, es el más grande de Chile.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió el complejo proceso que debió realizar para ingresar el equipo a su penthouse, ubicado en el sector alto de la capital.

“Me compré la tele más grande de Chile. Solo 5 personas la tienen, y conmigo 6”, aseguró la influencer al presentar su nueva adquisición.

El televisor tiene 116 pulgadas y pesa 110 kilos, por lo que no fue posible ingresarlo por los accesos habituales del edificio. Ante esto, Naya Fácil tuvo que contratar una grúa pluma para trasladar la enorme caja hasta su terraza.

Naya Fácil sorprendió con lujosa compra

La influencer registró prácticamente todo el procedimiento y mostró cómo los trabajadores maniobraron para elevar el equipo hasta su departamento. La operación tomó un buen rato, pero finalmente consiguió instalar la caja en su hogar.

Naya Fácil reconoció que la compra no estaba entre sus planes iniciales y que el procedimiento terminó siendo más complejo de lo que esperaba. Sin embargo, decidió seguir adelante con su idea.

“Yo y mis ideas. Nada es imposible en la vida, en mi mente todo es posible”, comentó.

Tras conseguir que el televisor llegara a su departamento, la creadora de contenido quedó a la espera del personal de la marca para realizar la instalación en su sala de estar.

Otro detalle que llamó la atención fue el valor del equipo. Aunque la influencer no entregó una cifra exacta, el modelo de 116 pulgadas corresponde a un televisor de alta gama cuyo precio puede variar según la marca y el mercado, pero rondaría los 10 millones de pesos.

Por otro lado, Naya Fácil comentó: “Qué genial son mis vecinos, nadie me reclamó, al contrario. Algunos me vinieron a saludar, muy amables”, contó.

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