«Tengo 7 tumores en mi cuerpo»: Pareja de reconocida actriz chilena confirmó diagnóstico de cáncer

Recientemente, Juan José Ramdohr, pareja de la actriz Fernanda Salazar recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que enfrenta una delicada situación. En concreto, reveló que enfrenta un linfoma no Hodgkin de células grandes tipo B, un cáncer que afecta al sistema linfático.

El comunicador audiovisual compartió un video, en el que aparece la intérprete rapándole el pelo, mientras él explica el complejo momento de salud que atraviesa.

El anuncio de Juan José Ramdohr

«Me diagnosticaron cáncer, linfoma No Hodkins de células grandes tipo B. Tengo 7 tumores en mi cuerpo, de los cuales hay unos más pequeños que otros y en distintas partes, como el intestino, en mi páncreas, en mi mediastino y en el pulmón izquierdo», relató la pareja de Fernanda Salazar.

Juan José Ramdohr, explicó que compartió el registro para poder informarles su situación a amigos y personas cercanas, a quienes no les ha podido responder. De este modo, quiso transmitir tranquilidad.

«Ayer tuve mi tercer ciclo de quimioterapia y voy bastante bien», señaló.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo han acompañado en este proceso. «Estoy muy contento y muy agradecido también. Agradecido de mi familia, agradecido de mi señora, la Feña, hermosa, a mis hijos, a Pancho, a mi papá, a mis hermanos, han sido una red de apoyo y de contención enorme», expresó.

Además, Juan José Ramdohr contó que pasó por distintas salas del Hospital Salvador e incluso estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sin embargo, quiso llevar tranquilidad a quienes están preocupados por su estado de salud y aseguró que mantiene el ánimo para seguir adelante.

«De alguna forma es mandar un mensaje de tranquilidad, de que me siento bien, tengo ánimo, tengo energía, voy a salir de esto junto a todos los que me rodean, que de verdad han sido un gran apoyo», manifestó la pareja de Fernanda Salazar.

Vale señalar que el realizador audiovisual, productor y fotógrafo chileno mantiene una relación de siete años con la actriz. Además, tienen un hijo en común.

De hecho, hace algunos meses llamaron la atención por una decisión familiar: comenzaron a vivir junto a Francisco Dañobeitía, exmarido de la intérprete.

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