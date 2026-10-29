31 Minutos finalizará «Radio Guaripolo Tour» en el Claro Arena: fecha y cómo comprar entradas

31 Minutos se prepara para concluir su «Radio Guaripolo Tour». El fin de este recorrido será el próximo 20 de diciembre, a las 19:00 horas en el Claro Arena.

El anuncio llega después de un año de grandes hitos para los queridos títeres. La gira recorrió Latinoaméric. Entre sus momentos más destacados figura su paso por el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a 230 mil personas.

A esto se suman tres funciones con entradas agotadas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, en Perú.

Además, en Chile, el espectáculo también pasó por distintas ciudades del norte y sur del país e inclusó llenó tres veces el Movistar Arena

Vale señalar que «Radio Guaripolo Tour» contempla cerca de 90 minutos de música y humor, con casi 30 canciones del universo de 31 Minutos. De este modo, la propuesta busca reunir tanto a quienes crecieron viendo el programa como a las nuevas generaciones.

En esta ocasión, Guaripolo estará al mando de su propia emisora, desde donde realizará las clásicas «Pitanza de medianoche de Guaripolo». En plena madrugada, el personaje hará bromas telefónicas «a unos pocos, para el deleite de otros pocos».

El espectáculo también incluye nuevas versiones instrumentales de canciones emblemáticas del programa, con sonidos inspirados en el blues de Chicago de los años 60.

Además, la fecha tendrá un ingrediente especial: al realizarse a pocos días de Navidad, el show terminará con un repertorio de canciones navideñas preparado especialmente para la ocasión.

Venta de entradas para el show de 31 Minutos en Claro Arena

La preventa comenzará el jueves 5 de noviembre, a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket. Los valores partirán en los $24.000.

También habrá descuentos para determinados clientes. Quienes paguen con su Tarjeta Mastercard Cencosud Scotiabank, presentador oficial del espectáculo, podrán acceder a un 20% de descuento. Por su parte, los clientes Claro tendrán un 15% de descuento.

Ambas promociones estarán disponibles entre el 5 y el 9 de noviembre, o hasta agotar el stock.

En tanto, la venta general comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 12:00 horas, también mediante PuntoTicket.

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