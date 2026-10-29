FaceBrooklyn confirma concierto en el Teatro Caupolicán: revisa la fecha y cómo comprar entradas

FaceBrooklyn se prepara para dar un importante paso en su carrera. Resulta que se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo viernes 8 de enero de 2027, con un espectáculo que repasará los principales hitos de su trayectoria.

A sus 22 años, el artista nacional ofrecerá un recorrido por sus tres discos. El primero fue «Caricias» (2023), álbum que marcó su irrupción en la escena urbana chilena.

También interpretará canciones de «Hablando de ti» (2024), trabajo con el que realizó su primera gira nacional, y de no somos iguales (2025), su producción más reciente, que presentó el año pasado en el Teatro Coliseo.

En su último disco, FaceBrooklyn combina sonidos alternativos, pop, urbanos y emo, junto a artistas como AKRIILA, Easykid, Kidd Voodoo y NSQK. Su propuesta mezcla el indie pop con influencias urbanas y explora las emociones tras el fin de una relación

El anuncio del Teatro Caupolicán. llega después del estreno de «PARTY EN CASA», sencillo que lanzó el pasado 8 de octubre junto a Young Cister. La canción representa la segunda colaboración entre ambos músicos, quienes ya habían trabajado juntos en «meteoro», durante 2025.

Vale señalar que este es un gran hito para FaceBrooklyn, ya que se trata de su primer concierto en solitario en el Teatro Caupolicán.

Venta de entradas

La venta de entradas para el concierto de FaceBrooklyn en el Teatro Caupolicán iniciará este viernes 30 de octubre a través del sistema Puntoticket.

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