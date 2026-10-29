Álvaro Ballero entrega insólita explicación tras acusado de infidelidad a su pareja: Mario Velasco no lo podía creer

Recientemente, Álvaro Ballero se refirió a los rumores sobre una supuesta infidelidad a su actual pareja, la veterinaria Valentina Schnitzer.

En concreto, el exchico reality fue acusado de intentar retomar el contacto con su expareja, María José Reyes, mientras mantenía su relación con la joven.

La polémica salió a la luz luego de que Pablo Candia y Christopher Cisternas revelaran detalles de la situación. Según los comunicadores, existirían conversaciones y audios que respaldarían las acusaciones. Sin embargo, el supuesto encuentro entre Álvaro Ballero y Reyes finalmente no se habría concretado.

De todos modos, se dieron a conocer algunos detalles de los mensajes que el exintegrante de realities presuntamente habría enviado a su expareja.

«La invitaba a su departamento, le decía: ‘Anda a dejar a tu niña’, ‘pasa en la mañana para acá’, ‘hacemos cuchi cuchi’, ‘te espero desnudo’. Yo siento que Valentina lo va a patear», expresó Cisternas.

La respuesta de Álvaro Ballero

El tema llegó este miércoles al programa Alfombra Roja de Canal 13. Instancia, en la que el propio Álvaro Ballero tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones a través de un mensaje envíado al espacio.

En este sentido, negó ser el responsable de las conversaciones y entregó una llamativa justificación.

«Me hackearon el teléfono, así que no fui yo», expresó Álvaro Ballero, quien generó múltiples risas entre los integrantes del espacio.

Uno de los que reaccionó fue Mario Velasco. «Ni yo me atreví tanto (…) yo la encontré un poco vulgar, digamos, para meterla en mi repertorio», mencionó el panelista del programa de Canal 13.

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