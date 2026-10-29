Gondwana y Quique Neira anuncian el fin de su reencuentro con show en Santiago: fecha, recinto y venta de entradas

Este año se concretó el reencuentro entre Gondwana y Quique Neira. Hito que conquistó a miles de fanáticos.

El 4 de abril de 2027 se presentarán un el Santander Arena de Santiago. Con un espectáculo marcará el cierre de una etapa que comenzó con una emotiva presentación en el Festival REC, que continuó con un conciert en el Estadio Bicentenario de La Florida.

A esos hitos se sumó una gira internacional por Latinoamérica y España, que llevó nuevamente la música de ambos a distintos escenarios.

Para esta instancia, Gondwana y Quique Neira preparan una presentación especial. Entre los clásicos que podrían hacer vibrar al público destacan «Felicidad», «Sentimiento Original», «Antonia», «Dulce Amor», «Nuestros Sueños», «Armonía de Amor» y «Verde, Amarillo y Rojo».

Además, el show tendrá un invitado internacional de lujo. Se trata de Steel Pulse, histórica agrupación británica que llegará a Chile con su gira mundial «Reggae Against Racism World Tour», con la que conmemora sus 50 años de trayectoria.

Su participación promete sumar otra dimensión a una jornada dedicada al reggae. Además, el sonido estará a cargo de Errol Brown, reconocido ingeniero y ganador del Grammy.

Capítulo final a lo grande

I-Locks Labbé, fundador y bajista de Gondwana, valoró la posibilidad de cerrar el recorrido en este recinto.

«Haber vivido este reencuentro en grandes escenarios fue increíble, pero cerrar en el Santander Arena nos permite sumergirnos en la atmósfera única del espacio y ofrecer un show de magnitud imponente. Queremos que este último show sea una verdadera fiesta donde el mensaje unificador del reggae toque el corazón de todos», señaló.

Quique Neira también destacó el significado personal de esta reunión y la oportunidad de compartir nuevamente estas canciones con sus seguidores.

«Volver a encontrarnos con I-Locks y Gondwana ha sido revivir momentos maravillosos y conectar con una felicidad intacta. Pasar de los estadios a la escala y la atmósfera única del Santander Arena hace que este final sea vibrante, masivo y conmovedor. Es el escenario perfecto para nuestra última oportunidad en este tour para cantar juntos estas canciones que pertenecen a todos», expresó.

¿Cuándo comprar entradas para Gondwana y Quique Neira?

Quienes quieran ser parte de este último concierto podrán adquirir sus entradas a través de Puntoticket.

La preventa para clientes de Caja Los Andes comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el jueves 5 de noviembre, también a las 11:00 horas

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