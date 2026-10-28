Karol Lucero alza la voz tras comentario de Raimundo Cerda sobre su cuerpo: «Mientras ustedes se lo preguntan…»

Karol Lucero respondió a unos comentarios que habría realizado Raimundo Cerda, actual pareja de Faloon Larraguibel sobre su cuerpo.

En un registro que comenzó a circular por redes sociales, Rai se habría referido a Lucero como un «niñito», haciendo alusión a su aspecto físico.

Esto no pasó desapercibido y Karol Lucero decidió compartir su postura a través de su cuenta de Instagram.

«¿Cómo en el 2026 vamos a estar hablando de cuerpos ajenos?», cuestionó el comunicador.

En este sentido, Karol Lucero mencionó que este tipo de comentarios no son nuevos, ya que mide 1.65 metros y siempre ha sido delgado.

Además, mencionó que «si hablas de una mujer, bueno, sería condena nacional, pero quizás como soy yo, va a dar lo mismo».

La respuesta de Karol Lucero

Más allá de la polémica, el comunicador aprovechó la instancia para destacar la importancia que le ha dado a su crecimiento personal.

«Nunca he dejado de estudiar y de aprender cosas nuevas», afirmó.

En este sentido, Karol Lucero expresó: «Eso marca la diferencia, precisamente para que musculines siempre se pregunten ‘¿este hueón cómo lo hace? Siempre ha andado con chicas guapas’… Mientras ustedes se lo preguntan, uno lo hace».

En tanto, para finalizar, el comunicador lanzó un comentario en el que puso la principal importancia en el intelecto más que en el físico. «Tu cuerpo te lo puedes hasta inyectar; la materia gris, no», mencionó.

Por otro lado, es importante señalar que recientemente Karol ingresó al reality «Volverías con tu ex? 2», del cual Raimundo y Faloon forman parte.

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