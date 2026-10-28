«No es por asustar a la gente»: Pangal Andrade encendió las alarmas con preocupante advertencia e hizo un llamado a las autoridades

Pangal Andrade encendió las alertas por los posibles efectos de las lluvias en la Región Metropolitana.

A través de sus redes sociales, el deportista compartió su preocupación por las condiciones climáticas en la zona cordillerana y solicitó a las autoridades actuar con anticipación para evitar situaciones de riesgo.

El llamado de Pangal Andrade

Pangal Andrade, quien vive en el Cajón del Maipo analizó el escenario que enfrenta la cordillera, marcado por la gran cantidad de nieve acumulada.

«Lo que puede pasar con esta lluvia, que cada vez la isoterma va a ir subiendo más, y puede haber, no es por asustar a la gente, pero puede haber como una tormenta, un desastre perfecto, porque si llueve sobre los 3.800 metros, se va a venir toda esa nieve y van a venir los aluviones tremendos», señaló a través de Instagram.

Frente a este panorama, Pangal Andrade insistió en la importancia de realizar labores preventivas. De este modo, lanzó un llamado a las autoridades.

«Mi llamado es el mismo que hice ayer: a prepararse, a que las autoridades no esperen al último momento para limpiar los zanjones. Desde ahora se deberían empezar a limpiar todas las quebradas en Santiago, en todas partes», manifestó.

Además, Pangal Andrade recalcó que las personas deben tener protocolos de emergencia y organizarse con sus familias para enfrentar posibles situaciones complejas.

«No tenemos que asustarnos y quedarnos en las casas, tenemos que saber qué hacer. Tenemos que tener plan de seguridad. Cada familia tiene que saber qué hacer», sostuvo.

Pangal Andrade también relacionó su inquietud con los cambios que ha observado en las condiciones climáticas en los últimos años.

«Las familias, a prepararse. A tener plan A, B y C, las autoridades a limpiar desde ya todas las quebradas y a prepararse, porque hay mucha nieve en las cordilleras y cada vez que va pasando nos vamos acercando al verano, está haciendo más calor y la isoterma va a ir subiendo cada vez más», finalizó el exchico reality.

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