Brilló dos veces en el Festival de Viña y ahora alza la voz tras rumores sobre su regreso: «Agradezco sinceramente el cariño…»

Estamos a meses del Festival de Viña del Mar 2027 y ya se rumorea sobre la parrilla artística del certamen. En este sentido, uno de los nombres que surgió en medio de las especulaciones fue el de Fabrizio Copano, quien decidió referirse públicamente a los rumores y aclarar si regresará a la Quinta Vergara.

La información se dio a conocer en el programa digital Jet Set, espacio que funciona como la previa de Alfombra Roja.

En esta instancia, Camilo Sepúlveda mencionó a tres comediantes que podrían llegar al Festival de Viña. Se trata de Fabrizio Copano, Lucho Miranda y Erwin Padilla.

Sin embargo, el mismo Fabrizio Copano decidió desmentir esta información.

Fabrizio Copano alzó la voz

El humorista, que ya se presentó en el Festival de Viña en 2017 y 2023, fue directo al abordar las versiones que circularon durante los últimos días.

«Quiero aclarar los rumores que han circulado en los últimos días: no voy a ser parte del Festival de Viña del Mar 2027. No ha existido ninguna negociación ni conversación al respecto», comenzó indicando a través de una publicación en Instagram.

«Agradezco sinceramente el cariño de todas las personas que me han escrito con ganas de verme en la Quinta Vergara», añadió.

Además, Fabrizio Copano aprovechó la instancia para desearles éxito a quienes sí formen parte de la próxima edición del Festival de Viña. «Les deseo mucho éxito a quienes les toque subirse a ese escenario. Yo lo veré desde el sillón», expresó.

Para cerrar el mensaje, el comediante incluyó una frase que imita a respuestas de una inteligencia artificial. «¿Quieres que te haga una versión más amable, más corta o con un tono más emotivo? También puedo adaptarla para Linkedin o agregar algunos hashtags relevantes», finalizó.

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