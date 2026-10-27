«Todavía Los Vásquez y el pop cebolla no están presentes»: Los Vásquez se sinceran por su ausencia en el Festival de Viña

Este sábado, Los Vásquez dijeron presente en el Festival Bamba en el Parque O’Higgins. Instancia que contó con la presencia de destacados artistas de música latina.

Y previo a su presentación, el dúo nacional se tomó un momento para conversar con RadioActiva. De este modo, no escondieron su emoción por participar en el evento y también se refirieron a su comentada ausencia en el Festival de Viña.

«Nos sentimos orgullosos de estar en esta tremenda cartelera», dijeron por ser parte de Bamba.

En tanto, tras ser consultados, sobre con qué artistas del festival les gustaría colaborar mencionaron a Carlos Vives y Juanes.

Posteriormente, se refirieron al show que realizarán el 12 de diciembre que se titula «El Último Movistar Arena».

«Ya nos hemos presentado varias veces en este recinto y ya no se va a llamar más así. Entonces igual nos da nostalgia», indicaron.

Además, no descartaron poder realizar un concierto en un estadio próximamente.

Los Vásquez y su ausencia en el Festival de Viña

Además, los hermanos se refirieron a los motivos por los que no han llegado al Festival de Viña.

«Siempre nos hemos mantenido lejos de los escenarios televisados y nos mantenemos en esa misma línea», aseguraron Los Vásquez.

«Ahora último están televisando muchos festivales y nosotros nos vamos a mantener al margen por ahora de eso. No es una puerta cerrada, pero no es algo que estemos buscando», añadieron.

Además, dieron a conocer que «hemos tenido conversaciones porque se nos han acercado varias veces en estos años a ver la posibilidad. Pero el resultado ha sido ese. Todavía Los Vásquez y el Pop Cebolla no están presentes en el Festival de Viña».

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