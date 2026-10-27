Godzilla Minus Zero prepara su llegada a Chile: fecha de estreno y de qué se trata

«Godzilla Minus Zero», la nueva película dirigida por Takashi Yamazaki, llegará próximamente a los cines de Chile, con una historia que promete llevar la destrucción a una escala aún mayor.

La producción continuará los acontecimientos de «Godzilla Minus One» y trasladará la acción a 1949, dos años después de los ataques que marcaron a Japón. Esta vez, la familia Shikishima deberá enfrentar una nueva amenaza que pondrá en riesgo su futuro y la seguridad de toda la nación.

¿De qué tratará Godzilla Minus Zero?

Kōichi Shikishima buscará dejar atrás los horrores de la guerra y reconstruir su vida junto a Noriko y Akiko.

Sin embargo, la aparente tranquilidad no durará demasiado. Godzilla regresará completamente regenerado y con un poder aún mayor, convirtiéndose nuevamente en una amenaza para Japón.

A esto se sumará un nuevo peligro que comenzará a manifestarse cerca del monte Fuji. La aparición de esta amenaza abrirá otro capítulo de destrucción y obligará a los protagonistas a enfrentarse a una situación que podría tener consecuencias devastadoras.

La película retomará así la historia de la familia Shikishima, combinando el drama humano con la acción y el terror que caracterizan a la franquicia japonesa.

Fecha de estreno

«Godzilla Minus Zero» debutará en los cines chilenos el jueves 5 de noviembre de 2026. La película tiene una duración de 2 horas y 15 minutos y cuenta con la dirección de Takashi Yamazaki.

Con su estreno, la franquicia volverá a la pantalla grande con una historia que continuará las consecuencias de «Godzilla Minus One».

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