FloyyMenor sigue haciendo historia: superó lo 9 mil millones de reproducciones y «Gata Only» llegó a mil visitas en YouTube

FloyyMenor dando que hablar a nivel mundial. El cantante alcanzó más de 9 mil millones de reproducciones acumuladas en su catálogo musical, mientras que el videoclip de «GATA ONLY», con Cris MJ, superó los mil millones de visualizaciones en YouTube.

Los nuevos hitos llegan en medio de un periodo de expansión para el artista, quien recientemente se presentó en iHeartRadio Fiesta Latina. El evento se realizó el sábado 17 de octubre en el Kaseya Center de Miami, donde el chileno llevó sus canciones a uno de los escenarios destacados de la música latina.

«GATA ONLY» continúa rompiendo récords mundiales

La colaboración entre FloyyMenor y Cris MJ se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales de 2024.

Su videoclip figura entre los más vistos de los lanzamientos musicales de ese año. Según los antecedentes entregados, ocupa el segundo lugar y supera en visualizaciones a producciones como «BIRDS OF A FEATHER», de Billie Eilish; «Espresso», de Sabrina Carpenter, y «Not Like Us», de Kendrick Lamar.

En Spotify, la canción también estableció una marca tras alcanzar los 2 mil millones de reproducciones en 780 días.

Además, «GATA ONLY» también logró llegar al primer puesto de la lista Hot Latin Songs de Billboard. El sencillo permaneció durante 14 semanas en la cima del ranking.

FloyyMenor lleva el reggaetón chileno a Miami

El cantante también celebró sus logros sobre el escenario de iHeartRadio Fiesta Latina, donde presentó varias de las canciones que han marcado su carrera.

Durante su actuación, interpretó temas como «APAGA EL CELL», «CHICA ATRACTIVA», «Déjame Pensar», «Después de la 1» y «PELIGROSA». El cierre quedó en manos de «GATA ONLY», el éxito que comparte con Cris MJ y que impulsó su proyección internacional.

La presentación permitió mostrar los ritmos y las melodías que caracterizan su propuesta, en una instancia que reunió a figuras de la música latina en Estados Unidos.

El nuevo EP con el que FloyyMenor vuelve a sus raíces

Otro de los movimientos recientes del artista fue el lanzamiento de Off the Planet, un EP publicado el pasado 7 de octubre que abre una nueva etapa en su carrera.

El proyecto reúne tres canciones: «Off the Planet», «Flaite Elegante» y «VÉNGATE», esta última junto a Midnvght.

En este trabajo, FloyyMenor retoma elementos de sus raíces chilenas y las influencias callejeras que han formado parte de su identidad musical. En particular, «Flaite Elegante» aborda el contraste entre sus orígenes y el estilo de vida asociado a su crecimiento internacional.

Su trayectoria también ha recibido reconocimiento de Billboard. El cantante apareció durante tres años consecutivos, entre 2024 y 2026, en la lista 21 Under 21, que destaca a jóvenes figuras con proyección en la industria musical.

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