Maná confirma concierto gratuito por YouTube: revisa la fecha y a qué hora verlo desde Chile

Maná prepara un estreno especial para sus fanáticos de todo el mundo. En conjunto con YouTube y Warner Music, la agrupación mexicana presentará «MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS)», un concierto que se transmitirá de forma gratuita y en directo a través de la plataforma.

La cita será el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 22:30 horas de Chile, mediante el canal oficial de la banda en YouTube. Una vez finalizada la emisión, el espectáculo quedará disponible para verlo bajo demanda.

El show llegará desde Red Rocks Amphitheatre, un recinto reconocido por su particular entorno natural y su historia musical. A lo largo de los años, el escenario ha recibido a grandes figuras del rock, entre ellas The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

El concierto tiene un significado especial para Fher Olvera, vocalista de la banda. El cantante recordó que, cuando tenía 21 años y vivía en Denver, trabajaba lavando platos y observaba las imponentes formaciones rocosas del lugar.

En ese entonces, se preguntaba cómo sería presentarse algún día frente al público en ese escenario. Décadas después, pudo cumplir aquel anhelo junto a sus compañeros de banda.

Un mini documental que acompaña el estreno profundiza en esa historia y muestra la emoción del artista al recordar el camino recorrido. Frente a la multitud, Fher expresó espontáneamente: «¡Ay, cabrón… llegaste!».

La frase resume el significado que tuvo aquella presentación para el músico y refleja una trayectoria de cuatro décadas en la que Maná se consolidó como una de las agrupaciones más importantes del rock en español.

Un recorrido por sus grandes éxitos

El especial reúne interpretaciones de algunas de las canciones más reconocidas de la banda. Entre ellas destacan «Rayando El Sol», «Clavado En Un Bar», «Labios Compartidos» y «Oye Mi Amor».

La producción combina audio de alta definición con una propuesta visual cinematográfica para acercar la experiencia del concierto a los seguidores que no pudieron asistir presencialmente.

El lanzamiento llega en un año de importantes hitos para Maná. Entre ellos figura el reconocimiento como Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Además, la agrupación también ha protagonizado presentaciones multitudinarias y colaboraciones destacadas durante este periodo.

¿Cuándo vuelve Maná a Chile?

El estreno del concierto por YouTube llegará pocas semanas antes de una nueva visita de la banda a nuestro país.

Maná tiene programado presentarse el 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Monumental, como parte de su «Vivir Sin Aire Tour».

De esta manera, sus seguidores chilenos tendrán una oportunidad para disfrutar de su música desde casa antes de reencontrarse con la agrupación mexicana en uno de los conciertos más esperados de su recorrido por Latinoamérica.

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