«No he cometido nunca un delito, soy culpable de ser un caliente, me declaro culpable»

El ingreso de Karol Lucero a «Volverías con tu ex? 2» ha dado mucho que hablar. El comunicador habló de su vida amorosa y también de su ex Faloon Larraguibel, con quien mantuvo una relación hace más de una década y a quien volvió a ver después de 13 años.

Tras el ingreso del exchico Yingo, Nicole Moreno quiso conocer más detalles sobre la actual situación amorosa del comunicador.

«Estoy soltero hace un año, no por elección, por una muy mala lección en realidad», indicó Karol Lucero.

El comunicador también entregó detalles sobre cómo ha enfrentado este periodo lejos de una relación.

«Y saben que llevo un año durmiendo solo, entonces quiero ver qué pasa. Ha sido un proceso duro. Justo pasó un año desde que me mandé, creo, el cagazo más grande», confesó.

El reencuentro con Faloon

Otro momento que llamó la atención fue la conversación que Karol sostuvo con Raimundo Cerda sobre Faloon Larraguibel.

Lucero comentó que el saludo de su expareja le pareció distante. Además, admitió que no tiene claro cómo retomar el contacto después de tantos años sin verse.

«La sentí un poco incómoda a la Faloon, no sé cómo abordar o saludarla. No nos vemos hace 13 años, cuando terminamos yo tenía 25 y ella debió haber tenido como 23 o 24», relató.

Pese a esa primera impresión, el comunicador sostuvo que no existen razones para mantener una mala relación con ella. Por lo mismo, manifestó su intención de aclarar cómo será la convivencia entre ambos dentro del programa.

«No existe ningún motivo para odiarnos, éramos unos pendejos, nunca fui un tipo violento, no soy un delincuente ni nada de eso», expresó.

Luego, también se refirió a los cuestionamientos que ha y aseguró que no quiere que sus acciones más recientes definan por completo la percepción que hay de él.

«No me van a juzgar por lo que hice en los últimos 3 años… Yo no he cometido nunca un delito, eso lo tengo claro, soy culpable de ser un caliente, me declaro culpable», afirmó en diálogo con Rai Cerda.

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