«Fue difícil»: María José Quintanilla se sincera sobre su inesperada salida de «Dale Play»

La salida de María José Quintanilla de «Dale Play» de Mega ha dado mucho que hablar. La cantante anunció su decisión el pasado viernes, durante la emisión del espacio, y este lunes entregó nuevos detalles.

En conversación con «Alfombra Roja», la artista abordó el tema y se refirió con cariño su paso por el programa.

«Ha sido un transitar tan bonito que solo tengo palabras de agradecimientos, yo soy muy de revisar el camino y entender que uno no hace este trayecto sola, es imposible», señaló Coté Quintanilla.

«Entonces estoy feliz nomás, estoy con el corazón llenito y con la mente tranquila», añadió, aunque admitió que abandonar la conducción de «Dale Play» «fue difícil».

El reemplazo de María José Quintanilla

La cantante hizo el anuncio en pleno programa durante el viernes pasado.

«Tengo una comunicación importante que dar. Hoy es un programa especial. Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos», mencionó en dicha oportunidad.

Además, anunció a su reemplazo. «Este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor, Joaquín Méndez», mencionó.

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